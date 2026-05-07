Po žinios apie su kokainu įkliuvusį milijonierių – jo buvusios žmonos reakcija: „Tai man kėlė daug klaustukų“

Kaip skelbia Alfa.lt, šių metų sausio pradžioje Vilniuje esančiame bute pareigūnai rado apie 1,9 gramo kokaino. Teisme E. Rachinšteinas kaltę pripažino ir teigė besigailintis.
Vyras pasakojo, kad prieš incidentą bare vartojo alkoholį, o vėliau iš pažįstamo gavo kokaino.
Portalas taip pat rašo, kad E. Rachinšteino šlapime buvo aptikta sintetinė psichoaktyvioji medžiaga 3-chlormetkatinonas, dar vadinama „kristalais“, tačiau kaltinamasis tikino nežinantis, kas tai yra.
Už disponavimą narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti E. Rachinšteinui gresia iki dvejų metų laisvės atėmimo.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su jo buvusia sutuoktine Monika Ra, ši neslėpė nuostabos, tačiau pripažino, kad jo elgesys jai jau kurį laiką atrodė neįprastas.
„Aš iš tiesų esu labai nustebusi. Dvejus metus žmogus gyveno itin sveikai – „gluten free“, papildai, režimas, rūpinimasis savijauta ir sveikata. Net juokaudavome, kad jau senukas, taip prižiūri kiekvieną detalę.
Tačiau nuo metų pradžios jo elgesys buvo stipriai pasikeitęs, tai man kėlė daug klaustukų. Žmogus pradėjo elgtis neadekvačiai, siuntinėti melagingus pareiškimus į policiją, vaikų teises, tačiau galiausiai nieko nepasiekė.
Buvo įvairių kaltinimų, neadekvataus elgesio mano ir mano vaikų atžvilgiu, nors iki tol dvejus metus puikiai sutardavome visais klausimais“, – Lrytas situaciją komentavo ji.