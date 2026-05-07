Viktorijos Siegel įmonėje – dažna darbuotojų kaita? Vėl siūlomi darbai

2026 m. gegužės 7 d. 13:55
Socialinių tinklų žvaigždė, verslininkė Viktorija Siegel savo parduotuvei „Shop by Siegel“ ir vėl ieško darbuotojų. Šį kartą – sandėlio darbuotojo/pakuotojo.
Darbo skelbimų talpinimo platformoje atsirado dar viena darbo vieta. Naujam darbuotojui reikėtų rinkti ir pakuoti užsakymus, priimti prekes, išdėstyti produktus sandėlyje, prižiūrėti sandėlį ir jį inventorizuoti.
Darbo laikas: 7:00–16:00 (darbo dienomis). 
Už tokį darbą V. Siegel siūlo nuo 900 – 1100 eurų į rankas. Darbo skelbimą galima rasti čia.

Kiek anksčiau įmonė Viktorija ieškojo jaunesniojo socialinių tinklų reklamos dizainerio/IT projektų specialisto, kuriam siūlo nuo 1 100 iki 1 300 eur į rankas.
Taip pat galima buvo pretenduoti į buhalterinės apskaitos specialisto vietą. Už pastarąjį darbą buvo siūlomas nuo 1 000 iki 1 200 eur į rankas atlygis.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad visai neseniai paaiškėjo, kaip jos įmonei sekėsi 2025-aisiais.
Anot Rekvizitai.vz.lt, Viktorijai priklausiančios mažosios bendrijos „Shopbysiegel“ pardavimo pajamos 2025 metais siekė 4 113 252 eurų.
Grynasis pelnas – 17 750 eurų.
Galima teigti, kad įmonei puikiai sekasi, nes palyginus su 2024 metais, šie skaičiai išaugo: tuomet pardavimo pajamos buvo 2 930 733 eurų, o grynasis pelnas – 9 374 eurų.
V. Siegel savo parduotuvę „Shop by Siegel“ įkūrė prieš 5 metus. Rekvizitai.vz.lt nurodoma, kad iš viso dirba 19 darbuotojų, įmonei priklauso 2 automobiliai.
Taip pat nurodoma, kad vidutinis darbuotojų atlyginimas siekia 1 952, 83 eur. 
