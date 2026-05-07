Viktorijos Siegel įmonėje – dažna darbuotojų kaita? Vėl siūlomi darbai

Darbo skelbimų talpinimo platformoje atsirado dar viena darbo vieta. Naujam darbuotojui reikėtų rinkti ir pakuoti užsakymus, priimti prekes, išdėstyti produktus sandėlyje, prižiūrėti sandėlį ir jį inventorizuoti.
Darbo laikas: 7:00–16:00 (darbo dienomis).
Už tokį darbą V. Siegel siūlo nuo 900 – 1100 eurų į rankas. Darbo skelbimą galima rasti čia.
Kiek anksčiau įmonė Viktorija ieškojo jaunesniojo socialinių tinklų reklamos dizainerio/IT projektų specialisto, kuriam siūlo nuo 1 100 iki 1 300 eur į rankas.
Taip pat galima buvo pretenduoti į buhalterinės apskaitos specialisto vietą. Už pastarąjį darbą buvo siūlomas nuo 1 000 iki 1 200 eur į rankas atlygis.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad visai neseniai paaiškėjo, kaip jos įmonei sekėsi 2025-aisiais.
Anot Rekvizitai.vz.lt, Viktorijai priklausiančios mažosios bendrijos „Shopbysiegel“ pardavimo pajamos 2025 metais siekė 4 113 252 eurų.
Grynasis pelnas – 17 750 eurų.
Galima teigti, kad įmonei puikiai sekasi, nes palyginus su 2024 metais, šie skaičiai išaugo: tuomet pardavimo pajamos buvo 2 930 733 eurų, o grynasis pelnas – 9 374 eurų.
V. Siegel savo parduotuvę „Shop by Siegel“ įkūrė prieš 5 metus. Rekvizitai.vz.lt nurodoma, kad iš viso dirba 19 darbuotojų, įmonei priklauso 2 automobiliai.
Taip pat nurodoma, kad vidutinis darbuotojų atlyginimas siekia 1 952, 83 eur.