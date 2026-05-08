„DiArchy“ narė Diana Gaičiūnaitė-Dirmė išgyvena netektį

Jautriu įrašu socialiniuose tinkluose ji pasidalijo ne tik liūdna žinia, bet ir prisiminimais apie keturkojį bičiulį, daugelį metų buvusį svarbia šeimos dalimi.
Diana atskleidė, kad dėl mylimo augintinio gyvybės kovojo dar nuo Velykų, tačiau, nepaisant visų pastangų, jo išgelbėti nepavyko.
„2013–2026. Zunda Dinamitas.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
Už vaivorykštės išėjo mūsų mylimasis Tima.
Nuo pat Velykų kovojome už gyvenimą. Jau kojos pavesdavo, pasivaikščiojimai darėsi vis trumpesni... Tyrimai parodė inkstų nepakankamumą. Dar vakar darėme lašelines, kad jį pastiprintume, šildėme kiekvieną lašą vilties, bet laiko liko per mažai.
Jis buvo nuostabus gražuolis. Tikra ringų žvaigždė! Tačiau namuose visada likdavo kaip mažas šuniukas. Mėgdavo, kad visas dėmesys būtų skirtas tik jam. Atėjęs baksnoja nosimi į koją, ir iškart supranti, ko jis nori.
Visada norėjo apsikabinti – padeda savo didelę, sunkią galvą man ant peties, ir tegul visas pasaulis laukia...
„Neskubėk, šeimininke, žinau, kad turi reikalų, bet ateis momentas, kai prisiminsi mūsų apsikabinimus kaip geriausią momentą, kaip laimės akimirką.“ Taip, mielasis, buvai teisus... Dabar taip tuščia...
Ačiū tau, Timuka, už džiaugsmą ir liūdesį, ačiū už tavo šiltą kvėpavimą... Buvai kaip žmogus, tik geresnis.
Sako, kad šunys yra angelai, kurie lydi mus žemėje. Dabar mūsų du juodieji rusų terjerai – Bondas ir Tima – vėl kartu. Jie visada gyvens mūsų prisiminimuose ir mūsų širdyse.
Ilsėkis ramybėje.
Bėk, mažasis mūsų Timukai... Sudie ir atleisk.
Ačiū visiems už rūpestį ir užuojautą“, – „Facebook“ rašė ji.