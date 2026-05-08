Į Energetikos ir technikos muziejų plūdo garbūs svečiai: minėjo ypatingą progą

Tai buvo puiki proga susiburti bendram pokalbiui apie Europos ateitį, o kartu Europos diena primena, kad drauge esame stipresni ir saugesni.
Europos diena – gegužės 9-oji – taikos ir vienybės diena.
Šią dieną minimas istorinis įvykis – 1950 m. pasirašyta Šumano deklaracija, kurioje išdėstyta idėja apie naujos formos Europos bendradarbiavimą, dėl kurio karas tarp Europos tautų būtų neįsivaizduojamas.
Ši deklaracija – šiandieninės Europos Sąjungos pradžia. Tuometis istorinis lūžis primena, kad dabartinė Europos Sąjungos vienybė prasidėjo nuo drąsių sprendimų ir siekio suvienyti jėgas bendram labui.
Ši partnerystė tęsiasi saugant demokratiją, laisvę ir užtikrinant visų ES valstybių narių gerovę šiuolaikinių iššūkių fone.