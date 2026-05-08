Į Oksanos Pikul namus vyko pagalba: paaiškėjo, kodėl

Žinoma moteris socialiniuose tinkluose pranešė namuose pajutusi stiprų svilėsių kvapą, todėl nedelsdama kreipėsi pagalbos į specialistus.
Apie situaciją O. Pikul prabilo savo „Instagram“ paskyroje, kur pasidalijo elektros skydinės nuotrauka. Įtarta, kad būtent iš jos ir sklido nemalonus kvapas.
„Wow, namuose jaučiasi svilėsių kvapas. Išsikviečiau elektriką. Dar mėginau ir pati kažką suprasti, bet be šansų – nieko nesuprantu“, – instagrame rašė ji.
Naujienų portalui Lrytas žinoma moteris pasakojo, kad problema buvo laiduose.
„Susvilo laidai, bet jie jau pakeisti. Ieškosime toliau problemos, dėl ko tai vyksta, kad tai nepasikartotų. Bet šiaip viskas gerai, saugu.
Po darbo valandų atvykę specialistai viską pakeitė, ačiū Dievui“, – Lrytas pasakojo O. Pikul.