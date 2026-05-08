Influencerius ištiko šokas – smuko peržiūros, dingo milijonai sekėjų: aiškėja, kas nutiko

Užsienio žiniasklaidoje skelbiama, kad „Meta“ platformoje pradėjo aktyvų netikrų bei neaktyvių paskyrų valymą.
Teigiama, jog tam naudojamas naujas dirbtiniu intelektu paremtas moderavimo įrankis.
Didžiausius pokyčius pajuto garsiausi pasaulio vardai. Pranešama, kad Kylie Jenner neteko apie 15 milijonų sekėjų, grupė „BLACKPINK“ – 10 milijonų, Cristiano Ronaldo – 8 milijonų, o Selena Gomez – dar 6 milijonų sekėjų.
Pokyčius pastebėjo ir mažesni turinio kūrėjai – dalis jų teigia, kad per vos kelias valandas prarado nuo 2 iki 5 procentų savo auditorijos.
Apie sumažėjusius sekėjų skaičius jau prabilo ir Lietuvos nuomonės formuotojai.
Tarp jų – Karolina Meschino bei marketingo specialistė Monika Ra, kuri suskubo visus raminti ir pasidalijo informacija apie „Instagram“ valomas paskyras.