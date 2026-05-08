Las Vegase viešinti Nijolė Pareigytė pribloškė įvaizdžiu: akys krypo į iškirptę

Ketvirtadienį pora viešėjo Las Vegase, kur apsilankė kultinės amerikiečių roko grupės „No Doubt“ koncerte.
Įspūdžių kupinu vakaru Nijolė pasidalijo ir socialiniuose tinkluose. Ji atskleidė, kad bilietus į koncertą gavo loterijos būdu.
„Atkeliavom į Las Vegasą dėl „Sphere“ koncertų salės ir gavom loterijos būdu „No Doubt“ koncertą. Atsimenu, kaip paauglystėje klausydavau jų „Don’t Speak“, ir va...“, – rašė ji.
Vis dėlto gerbėjų dėmesį patraukė ne tik akimirkos iš koncerto, bet ir Nijolės įvaizdis.
Žinoma moteris pasirinko juodą suknelę su iškirpimais šonuose bei itin gilia iškirpte.
Komentaruose pasipylė komplimentai ir pagyros. Sekėjai negailėjo širdelių bei ugnelių jaustukų, o kai kurie domėjosi, kur Nijolė įsigijo tokią gražią suknelę.