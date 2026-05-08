Per kelis mėnesius abiejų tėvų netekusi Neringa Venckienė kreipėsi į žmones

2026 m. gegužės 8 d. 12:56
Pastarieji mėnesiai Neringos Venckienės gyvenime buvo paženklinti netektimis – sausį ji neteko mamos, o kovą amžinybėn iškeliavo ir tėtis.
Per trumpą laiką abiejų tėvų netekusi moteris ryžosi prabilo viešai.
Socialiniuose tinkluose N. Venckienė pasidalijo jautriu kreipimusi ir pranešė, kada bei kur vyks atsisveikinimas su jos tėvais – Laimute Kediene ir Vytautu Kedžiu.
„Kviečiu visus, kurie mylėjo mano mamą Laimutę Kedienę ir tėtį Vytautą Kedį, draugavo bei bendravo su jais, kartu išgyveno jų gyvenimo sunkumus ir sielvartavo dėl patirto persekiojimo, palydėti juos į paskutinę kelionę 2026 m. gegužės 16–17 dienomis.
Atsisveikinimas vyks gegužės 16 d., šeštadienį, nuo 16 val. Gedulo rūmuose, J. Šimkaus g. 22, Garliavoje. Šv. Mišios bus aukojamos gegužės 17 d. 8 val. Garliavos bažnyčioje.
Į paskutinę kelionę mano tėvai bus palydėti gegužės 17 d., sekmadienį, 14 val. Garliavos kapinėse. Prašau pagerbti mano tėvus, Laimutę Kedienę ir Vytautą Kedį, savo atvykimu ir vienu gėlės žiedu“, – „Facebook“ rašė ji.
