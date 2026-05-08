Po kraupaus nusikaltimo – skirtingi pasakojimai apie J. Gaigalaitę: prabilo treneris

2026 m. gegužės 8 d. 11:48
Balandį Lietuvą sukrėtė šiurpus nusikaltimas – Panevėžio rajone nužudytas 31-erių paramedikas Mantas Sadauskas. Ikiteisminiame tyrime dėl vyro nužudymo įtarimai pareikšti jo buvusiai sutuoktinei, kultūristei Justinai Gaigalaitei, jos dabartiniam partneriui Viliui Solkanui bei pastarojo tėvui Iljai Solkanui, kuris buvo paleistas į laisvę už užstatą.

Plačiai nuskambėjusi istorija visuomenėje sukėlė daug diskusijų ir klausimų. Viešojoje erdvėje netrukus pasirodė ir skirtingi pasakojimai apie pagrindine įtariamąja laikomą J. Gaigalaitę.
Anksčiau televizijos laidai „KK2“ moters mama Audronė Gaigalienė buvo sakiusi, kad dukra nuo seno pasižymėjo sudėtingu charakteriu.
„Ji neprognozuojama, kerštinga. Ji man buvo kerštinga – man tai labai skaudu“, – „KK2“ kalbėjo ji.

Vis dėlto visai kitokį J. Gaigalaitės paveikslą piešia jos treneris A. Mickus. LNK laidoje „Už ar prieš“ jis neslėpė nuostabos dėl viešumoje pasirodžiusių vertinimų.
„Tai – netikėta, nes tai, kaip ją dabar visi apipiešia, nei aš, nei mūsų federacijos nariai, su kuriais važiavome į varžybas, nei vieno šizofrenijos termino nepastebėjome“, – laidoje teigė treneris.
Pasak jo, sportininkė visuomet atrodė motyvuota ir itin disciplinuota.
„Ji buvo labai ryžtinga, užsispyrusi, graži, linksma ir simpatiška moteris. Tai faktiškai čempioniškos savybės, dėl to ir dirbau su ja, nes mačiau, kad ji valingas žmogus“, – pridūrė pašnekovas.
