R. Zabarauskas susituokė su mylimuoju: šventė TV bokšte, sveikino ir žinomi bičiuliai

2026 m. gegužės 8 d. 09:23
Lietuvių kino režisierius, scenaristas ir prodiuseris Romas Zabarauskas mėgaujasi ypatingu gyvenimo etapu – menininkas susituokė su mylimuoju Kornelijumi Pelkiu. Džiugia žinia kūrėjas pasidalijo socialiniuose tinkluose, paviešinęs vestuvių akimirkas.
„Susituokėm!“ – prie nuotraukų  „Facebook“ rašė R. Zabarauskas.
Netrukus po įrašu pasipylė bičiulių, sekėjų ir žinomų žmonių sveikinimai.
„Sveikinimai!“ – komentavo scenaristė Jurga Klimaitė-Riebling, o laidų vedėjas Ignas Krupavičius linkėjo: „Ilgai laimingai!“

Emocijų neslėpė ir TV laidų vedėja Ugnė Siparė: „Valioooo, sveikinimai!“
Aktorė Emilija Latėnaitė jaunavedžiams skyrė jautrius žodžius: „Nuoširdžiai sveikinu ir džiaugiuosi dėl jūsų! Amžinybės meilėje ir pagarboje vienas kitam.“
Prie sveikinimų prisidėjo ir aktorė Larisa Kalpokaitė: „Sveikinam! Ilgai ir laimingai!“
Iš paviešintų kadrų matyti, kad vestuvių šventė surengta Vilniaus televizijos bokšte.
Čia jaunavedžiai su artimaisiais mėgavosi jaukiu vakarėliu, o vienu vakaro akcentų tapo vestuvinis tortas, papuoštas dviejų jaunųjų figūrėlėmis.
