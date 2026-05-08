V. Montvydienė parduoda gamtos apsuptyje esantį sklypą Vilniuje: prašo penkiaženklės sumos

Savo „Facebook“ paskyroje ji paviešino skelbimą bei kreipėsi į sekėjus prašydama pagalbos jį išplatinti.
„PAGALBOS!!! Pasidalinkite, prašau, su tais, kuriems, jūsų manymu, tai galėtų būti aktualu“, – rašė V. Montvydienė.
Skelbime nurodoma, kad parduodamas 6 arų sklypas Vilniuje, už kurį prašoma 73 tūkst. eurų.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
Akcentuojama strategiškai patogi vieta, leidžianti suderinti gamtos ramybę ir miesto patogumus.
Teigiama, kad visai netoliese įsikūręs Verkių regioninis parkas bei Balsio ežeras su paplūdimiu. Taip pat pabrėžiamas patogus susisiekimas viešuoju transportu ir netoliese esančios stotelės.
Susiję straipsniai
Lrytas V. Montvydienė atskleidė, kad šis sklypas jų šeimai turi ir sentimentalią reikšmę.
„Sklypas yra mano ir mano brolio paveldėjimo teise mums atitekęs iš mūsų senelio. Ten leisdavome ir savo vaikystę.
Kelis metus jį turėjome, supratome, kad esame miesto žmonės ir negalime tinkamai pasinaudoti, tai labai norime perleisti sklypą į geras rankas.
Aplink žmonės gyvena, yra pasistatę namus, tai norisi, kad tas sklypas nebūtų tuščias, o ten atsirastų žmonės, kurie galėtų jį panaudoti pagal paskirtį“, – Lrytas pasakojo ji.