V. Bareikis prabilo apie patirtus skaudžius išgyvenimus ir lemtingą pažintį su Indre: santykius įprasmino ypatingu simboliu

Laida prasidės nestandartine nata – V. Bareikis laidos vedėjai K. Rimienei gyvai atliks savo naują dainą „Pasąmonės kambariai“. Dainoje skambės Vido vaikystės prisiminimai, šeimos tema ir gyvenimo trapumas.
O po pasirodymo jis netikėtai prisipažins: „Ar tu žinai, koks buvo mano mamos vardas? Kristina. Kai sutinku žmogų, vardu Kristina, man tai būna ženklas, kad bus kažkas ypatingo.“
Būtent toks ypatingas bus ir visas pokalbis!
Vidas tiki, kad gyvenime niekas nevyksta be priežasties
Anot V. Bareikio, šiandien jo gyvenime vyksta daug pokyčių – tiek kūryboje, tiek vidiniame pasaulyje.
Pastaruosius pusantrų metų V. Bareikis intensyviai dirba prie savo angliško muzikinio projekto „VB by the Sea“. Šiuo kūrybiniu pseudonimu prisistatantis atlikėjas neseniai Los Andžele pristatė ir savo pirmąjį anglišką albumą „Here and Now“.
„Apie tai visada svajojau“, – laidoje prisipažins Vidas.
Dainininko teigimu, šis projektas skirtas žmonėms, kurie nesupranta lietuvių kalbos, tačiau gali pajusti jo muziką ir emociją.
Amerikos kelionė Vidui buvo ypatinga ne tik kūrybine prasme. Šalia koncertų, naujų įrašų ir pažinčių su muzikos industrijos žmonėmis, jis laiką leido ir su šeima bei sūnumi Adu, kuriam ieškojo būsimo koledžo.
„Pasidovanojau sau tobulą savaitę“, – šypsosis Vidas, prisimindamas savo 40-metį Kalifornijoje.
Tačiau šios išsvajotos darbo–poilsio atostogos pažėrė ir netikėtų išgyvenimų. Dėl nenumatytų aplinkybių, jo šeimos skrydis buvo nukeltas parai, o tą patį vakarą name, kuriame apsistojo Vidas su kolegomis, buvo aptikta daugiau nei metro ilgio barškuolė gyvatė. Tačiau labiausiai jį sukrėtė po šio įvykio ištarti draugo žodžiai: „Vidai, juk tavo šeima turėjo šiandien čia atvažiuoti…“
Vidas pripažins, jog gyvenime labai daug dėmesio skiria likimo siunčiamiems ženklams. „Aš labai mėgstu stebėti gyvenimo ženklus ir tikiu, kad niekas nevyksta be priežasties“, – sakys jis.
Kaip pasikeitė Vido gyvenimas po 40-ties?
Laidoje jis itin jautriai prabils ir apie savo vidinius virsmus. Pasak Vido, vienas jo gyvenimo etapas buvo iki 35-erių ir pažinties su žmona Indre. O vėliau sekė mamos netektis, skyrybos ir didžiulis darbas su savimi...
„Prasidėjo daug darbo su savimi – daug knygų, daug saviugdos, daug augimo“, – dalinsis jis.
O 40-metį Vidas apibūdina labai vaizdingai: „Atrodo, kad tame tamsiame gyvenimo miške jau matau tam tikras properšas.“
Kalbėdamas apie Ameriką ir savo laiką kitoje Atlanto pusėje, Vidas Bareikis prisimins, kad jo kelias ten prasidėjo visai netikėtai – nuo koncertų lietuvių bendruomenėms, kurios jį priėmė itin šiltai.
Pasak atlikėjo, daugelis ten gyvenančių lietuvių iš Lietuvos išvyko prieš daugelį metų, todėl dažniausiai klausosi atlikėjų, kuriuos pamilo dar jaunystėje.
Vidas neslėps – iš pradžių jam atrodė net nelogiška ten vykti koncertuoti, nes žmonės jo muzikos tiesiog dar nepažinojo. Vis dėlto vienas jo bičiulis iš Čikagos patikėjo, kad Vido charizma ir energija gali suveikti net ir visiškai naujai auditorijai. Taip po truputį viskas ir įsibėgėjo – nuo kelių koncertų iki gastrolių po skirtingus Amerikos miestus, o užsimezgusios pažintys galiausiai atvėrė duris ir į platesnį muzikos pasaulį.
Būtent JAV jis įrašė savo albumą, filmavo vaizdo klipą bei susipažino su muzikantais, dirbančiais su pasaulinėmis žvaigždėmis. Tačiau pats atlikėjas į viską žiūri labai ramiai: „Čia dar tik pradžia. Jeigu tai būtų namo statymas, tai mes dar nepastatėme nė pamatų, tik kasame griovį“, – sakus jis.
Už ką labiausiai V. Bareikis dėkoja žmonai Indrei?
Vienas jautriausių pokalbio momentų bus Vido pasakojimas apie šeimą ir santykius su žmona Indre. Jų šeima yra jungtinė, todėl, kaip sako pats atlikėjas, tai tikra „santykių mikrochirurgija“.
„Kai susijungia du skirtingi namai, dvi pasaulėžiūros ir du auklėjimai, teorijų tam niekas neduoda“, – sakys jis.
Tačiau Vidas neslėps dėkingumo ir žmonai: „Esu labai dėkingas Indrei ir likimui, kad mus suvedė.“
Jis pasakos, kad pats augo mažoje šeimoje, buvo vienturtis. O Indrės giminėje – net 60 narių! „Per Mamos dieną nešiau tris puokštes“, – juoksis jis.
Tokios pat ypatingos buvo ir poros vestuvės. Pastarąsias jie kūrė ne pagal taisykles, o pagal savo pačių svajones. „Aš savo vaizdiniuose mačiau ilgą stalą, prie kurio sėdėtų mūsų draugai ir artimieji“, – pasakos jis.
Poros šventėje kopose grojo styginių kvartetas, vakare skambėjo kaimo kapelos muzika, o svarbiausia buvo tai, kad jie atsisakė tradicinio vestuvių formato. Indrę ir Vidą sutuokė jų pačių tėvai ir vaikai! Būtent ši detalė, pasak Vido, jų vestuves pavertė ne tik vestuvėmis, bet ir asmenišku šeimos susijungimo simboliu.
Be to, laidoje Vidas atskleis ir savo tatuiruočių paslaptis. K. Rimienei pasiteiravus apie jo raktikaulius puošiančią frazę „Viltis, tikėjimas, meilė“, Vidas pripažins, kad ši mintis lydėjo bei įprasmino santykių su Indre pradžią.
„Mes tuo metu daug dalinomės knygomis ir net keliose iš jų kartojosi ši frazė“, – prisimins jis.
O šiandien šie žodžiai jam simbolizuoja ne tik meilę, bet ir kasdienio gyvenimo filosofiją, padėjusią išgyventi sudėtingus etapus bei atrasti naują santykį su savimi ir artimiausiais žmonėmis.
„Floristinis desertas“ – kai nuotakos puokštė tampa menu
„Floristinis desertas“ šįkart bus ne mažiau ypatingas nei pats pokalbis. Artėjant vestuvių sezonui, K. Rimienė kurs netradicinę nuotakos puokštę, kuri pasižymės lengvumu. Ji bus pūkuota, elegantiška ir skirta moteriai, kuri savo vestuvių dieną nori ne tik grožio, bet ir išskirtinumo.
Pasak floristikos dizainerės, tai nebus klasikinė nuotakos puokštė: „Norėjau parodyti, kad ir į nuotakos įvaizdį galima pažiūrėti labai kūrybiškai.“
Puokštės pagrindas bus kuriamas iš lengvai formuojamos vielutės, susluoksniuotos trimis sluoksniais ir apvyniotos floristine juostele bei pasirinktu stambiu siūlu. „Štai tokiu paprastu būdu galima susikurti medžiagas, iš kurių vėliau galima formuoti įvairius pagrindus“, – aiškins floristikos dizainerė.
Prie jau paruoštos formos Kristina komponuos orchidėjas, chrizantemas, ripsalio žalumą, anturio lapus, plunksnas, karoliukus ir juosteles. Puokštė bus kuriama 3D principu, kad ja būtų galima grožėtis ne vien iš priekio.
„Rezultatas bus tikrai lengvas, pūkuotas bei nepaprastai įdomus ir išskirtinis“, – sakys Kristina.
O nuotakoms ji palinkės svarbiausio: „Nebijokite ieškoti nestandartinių sprendimų, o svarbiausia – gerai jaustis ir būti savimi.“
Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais, 10 val. per TV3.
