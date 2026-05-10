Emocingas Šarūno Jasikevičiaus apsikabinimas su mama ištirpdė internautų širdis

Jame matyti, kaip iš karto po rungtynių krepšininkas puola į savo mamos Ritos glėbį.
„Šaro triumfo akimirkos su artimaisiais!“ – rašoma prie trumpo, bet labai emocingo vaizdo įrašo.
Vos pasibaigus rungtynėms Š. Jasikevičius nuėjo prie tribūnos, kur laukė džiugių emocijų kupini ir apkabinti pasiruošę jo artimiausieji.
Susiję straipsniai
Komentatoriai, nors ir nusivylę dėl „Žalgirio“ pralaimėjimo, džiaugėsi Šaro pasiekimais ir sakė besididžiuojantys juo kaip treneriu.
„Žalgiris“ gegužės 8 d. vykusiose rungtynėse buvo priverstas 90:94 nusileisti Š. Jasikevičiaus treniruojamam Stambulo „Fenerbahče“ klubui.
Vaizdo įrašą galite pamatyti čia.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių