Masažo čempionate Vilniuje – būrys garsenybių: susivienijo dėl kilnaus tikslo

Renginyje – pramogos visai šeimai
Masažo čempionatas suorganizuotas taip, jog būtų įdomu ir dalyviams, ir žiūrovams. Renginio metu veikė įvairios erdvės, kuriose veiklos rado suaugusieji ir vaikai. Fondo partnerių įrengtuose stenduose buvo galima sukti „Ecosh“ laimės ratą ir laimėti prizus, išbandyti stovėjimą ant vinių ar sužinoti apie pirties ritualus ir pirčių naudą iš fondo bičiulių „Ivanas muša gongą“. Mažųjų renginio lankytojų laukė animatorius, kuris ant veidukų kūrė spalvingiausius piešinėlius ir žaidė smagius žaidimus.
Renginio vedėju tapo ne pirmą kartą prie fondo labdaringų renginių prisijungiantis Donatas Medzevičius-Medonas, o iškilmingai turnyrą su tautiška giesme pradėjo „Vilniaus Fainuolių choras“. Visiems puikiai žinomas sostinės choras padovanojo ir dar kelias visiems žinomas lietuviškas dainas, kurios dalyvius ir stebėtojus nuteikė puikiai ir įspūdžių kupinai dienai.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
Jautriausias momentas – Kajaus svajonės išsipildymas
Ypatingas momentas renginyje – fondo globojamo herojaus Kajaus svajonės išpildymas. Berniukas į Aerottoria areną, kurioje vyko čempionatas, atvyko su mama – būtent ji yra žmogus, lydintis Kajų per sunkiausius ir baimės kupinus ligos išbandymus. Dviese jie – nepajudinama ir galinga jėga, kuri, nepaisant skausmingų išbandymų, motyvuoja judėti pirmyn.
Susiję straipsniai
Neuroblastomos diagnozę išgirdęs aštuonerių Kajus yra smalsus, aktyvius žaidimus ir pramogas mėgstantis berniukas. Iki ligos jis nuolat būdavo kieme su draugais, žaisdavo krepšinį. Gyvenimą ir įprastą vaikystę sudrumstė netikėta diagnozė ir staigiai pradėtas agresyvus gydymas. Kai jau atrodė, kad liga įveikta, diagnozė smogė antrą kartą ir dar stipriau.
Nepalūžti padeda begalinė mamos meilė ir palaikymas, taip pat vaikiškos ir spalvingos svajonės, kurios motyvuoja nepasiduot.
Kajus, būdamas didžiulis krepšinio fanas, gavo naują krepšinio kamuolį, o renginyje dalyvavę ilgamečiai fondo bendruomenės nariai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, ant kamuolio suraitė savo autografus.
Herojui padovanotas išsvajotasis kompiuteris bei televizorius, taip pat LEGO dėlionė – tokie skirtingi ir vaikiškai gražūs Kajaus norai buvo išpildyti masažo čempionato metu, palaikant visiems susirinkusiems.
Finale – žinomi Lietuvos veidai
Finaliniame turnyro etape masažo modeliais tapo žinomi fondo bendruomenės nariai ir visuomenėje puikiai pažįstami žmonės – olimpietė Diana Zagainova, krepšininkai Darjuš Lavrinovič ir Kšištof Lavrinovič, kikbokso čempionas ir ilgametis fondo bendruomenės narys Sergej Maslobojev, keliautojas Aurimas Valujavičius, paratriatlonininkas ir fondo bendruomenės narys Ernestas Česonis, atlikėjas ir režisierius Vytautas Medineckas-IronVytas, Lukas Keraitis, Domantas Katelė bei kiti renginio svečiai.
Gerumas, virstantis realia pagalba
„Ši iniciatyva mums yra kur kas daugiau nei rėmimas – tai galimybė prisiliesti prie labai jautrios ir prasmingos misijos. Pagrindinė šio labdaringo renginio idėja – padėti išsipildyti vaikų svajonėms. Vaikų, kurių kasdienybė dažnai kupina iššūkių, todėl net ir mažiausi troškimai jiems tampa ypatingai reikšmingi.
Tikime, kad tokios akimirkos kuria ne tik džiaugsmą, bet ir stiprybę bei viltį. Žinojimas, kad galime bent maža dalimi prisidėti prie šypsenos ar išsipildžiusios svajonės, suteikia šiai iniciatyvai ypatingą prasmę.
Mums, kaip „SPA Vilnius“, ypač artima svajonių, susijusių su poilsiu, kelionėmis ir atokvėpiu nuo kasdienybės, tema. Tai, ką kuriame savo svečiams – ramybės, atsipalaidavimo ir vidinės pusiausvyros patirtis – šiuo atveju įgauna dar gilesnę prasmę. Tikime, kad poilsis gali būti ne tik malonumas, bet ir svarbus emocinės stiprybės šaltinis.
Džiaugiamės galėdami būti šios iniciatyvos dalimi ir prisidėti prie mažųjų herojų kasdienybės praskaidrinimo – net ir mažas žingsnis gali reikšti labai daug.“ – kalbėjo „SPA Vilnius“ generalinis direktorius Rokas Navickas.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ veikia nuo 2012 m. ir padeda onkologinėmis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams. Šio fondo tikslas – palengvinti gyvybiškai pavojingomis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų naštą, padėti išgyventi sunkios diagnozės traumą, ilgą gijimą, suteikti vaikų gyvenimui šviesos pildant jų svajones. Su rėmėjų pagalba „Rimanto Kaukėno paramos grupė“ aprūpina vaikus reikalinga medicinine įranga, nekompensuojamais medikamentais, padeda įgyvendinti svarbius gydymus ir operacijas.