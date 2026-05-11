Po gyvenimo Brazilijoje – netikėtas K. Bajoras sugrįžimas į Kauną: pristatė ypatingą parodą

Tapybos darbų parodoje „Žmogus“ K. Bajoras kalba apie žmogų ne kaip apie vaizdinį ar figūrą, bet vietą, kurioje skleidžiasi patirtis.
„Mes esame patyrimų laukas. Idėjos tapybai man gimsta tiesiog būnant žmogumi, patiriant. Egzistenciniai klausimai, filosofija, psichologija, dvasingumas, sąmoningumo praktikos yra mano kasdienybė. Tai, ką atrandu toje kasdienybėje ir kuo noriu pasidalinti, iškalbėti ir įkvėpti, tą tapau. Tapau savo atradimus, suvokimus, o kartais – ir nežinomybes – sako K. Bajoras.
Menininkė formuoja savitą vizualinę kalbą, kurioje persipina siurrealistinė vaizduotė, asmeninė simbolika ir ryški juslinė struktūra. Jos kūriniai nekuria uždarų naratyvų – jie veikia kaip atviros situacijos, kviečiančios žiūrovą patirti ir interpretuoti.
Naujojoje parodoje menininkės kūriniai atsiveria iš visiškai kitos perspektyvos. Žmogaus figūra fragmentuojama, keičiamas jos mastelis, pasitelkiami spalviniai akcentai. Taip kūnas virsta pojūčių, įtampos ir galimybių lauku, leidžiančiu jį suvokti ne kaip baigtinę formą, o kaip procesą – nuolat kintantį, neapibrėžtą ir atvirą.
Pasak K. Bajoras, Kaunas yra ją užauginusi gimtinė, todėl grįžti su savo darbais – begalė sentimentų, gražių prisiminimų: „Visada čia jaučiausi mylima ir, žinoma, mylinti šį miestą. Pradėjau čia ir savo meninį kelią. Taigi, ši paroda turi šiek tiek kitokį svorį, jaučiuosi lyg grįžau pasidalinti savimi.“
„Kauno „Akropolis“ – ne tik apsipirkimo ir laisvalaikio, bet ir patirčių erdvė. Džiaugiamės savo renginių aikštėje pristatydami išskirtinę Katrinos Bajoras parodą. Skubančios kasdienybės fone ši paroda kviečia stabtelėti, įsiklausyti į save ir patirti meną netikėtoje aplinkoje. Tikime, kad toks susitikimas su kūryba gali įkvėpti ir palikti asmenišką pėdsaką“, – sako Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė.
Pasikartojantis medinės kėdės motyvas K. Bajoras kūryboje įgyja ypatingą reikšmę. Jis žymi stabtelėjimo vietą – tašką, kuriame susikerta laikas, kūnas ir erdvė. Tai ne tik objektas, bet ir pozicija, paverčianti patyrimą sąmoningu veiksmu. Spalva menininkės darbuose iškyla kaip viena esminių struktūrinių jėgų. Veikdama kaip pamatinis pasaulio kūrimo principas, ji formuoja patirtį, įtraukiančią žiūrovą ne tik vizualiai, bet ir kūniškai.
Šios parodos ašis – specialiai sukurtas kūrinys „7“. Tai įspūdingo – 12x3 m – dydžio paveikslas, kurį Katrina Bajoras specialiai šiai parodai nutapė vos per septynias dienas, dirbdama su akriliniais dažais. Įprastai menininkė naudoja aliejinius dažus, kurių technika grindžiama lėtu, nuosekliu tapymo procesu. Šiuo atveju pasirinktas akrilas, kuris greitai džiūsta, todėl kūrybos laikas tampa griežtai apribotas – tai nepalieka galimybės ilgai tobulinti vaizdą. Dėl to pats kūrybos procesas išlieka atviras ir matomas.
Kūrinys vystomas kaip tęstinis veiksmas – be galimybės grįžti ar „perrašyti“. Sprendimai priimami čia ir dabar, o jų seka palieka pėdsaką paviršiuje. Mastelis šiuo atveju taip pat yra esminis: jis reikalauja intensyvaus fizinio įsitraukimo ir transformuoja santykį su tapymo aktu. Darbas „7“ išryškina esminį K. Bajoras kūrybos aspektą – ne vaizdo baigtinumą, bet ir procesą, jo atsiradimo aplinkybes. Kūrinys tampa ne tik rezultatu, bet ir laiko, per kurį jis įvyko, įspaudu.
„Perfekcionizmas ir kontrolė man kelia pasitenkinimą, tačiau mėgstu susikurti „nerealistiškas“ aplinkybes ir taip išbandyti savo galimybių ribas. Ši avantiūra tapo dideliu fiziniu iššūkiu – ne tik dėl mastelio, bet ir dėl gulinčios drobės pozicijos“, – pasakoja K. Bajoras.
Autorės tapyba siūlo ne atsakymus, o sąlygas patyrimui rastis. Todėl žiūrovo vaidmuo čia nėra pasyvus – jis tampa neatsiejama kūrinio dalimi: „Tai ne apie tai, ką matai. Tai apie tai, kas vyksta tavyje. Norėčiau, kad ir iš mano parodos išėjęs žmogus jaustųsi bent šiek tiek arčiau savęs.“
K. Bajoras paroda „Žmogus“ Kauno „Akropolio“ III aukšto renginių aikštėje eksponuojama iki birželio 4 dienos.