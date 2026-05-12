OG Version viešumoje pasirodė su mylimomis moterimis

Į Kauną suplūdo garsiausi influenceriai
Naujojo koncepto pristatymas pritraukė ir gausybę žinomų žmonių. Renginyje pasirodė Dovydas Rimkus (Rimkenzo) su drauge, Ąžuolas Misiukevičius su draugu, Kernius Budrys su šeima Inga ir Dariumi Budriais, Aušra Ručienė su vyru, Dinara Fazilova su dukra, Vytenis Partikas, Monika Ostrenkova su draugu bei daugybė kitų žinomų veidų.
Tačiau daugiausiai dėmesio sulaukė itin retai viešumoje su šeima pasirodantis OG Version. Žinomas atlikėjas paragauti „Pop It Sushi“ atvyko kartu su mama, dukra ir seserimi bei pats išbandė naująjį trendą.
„Greita, patogu ir madinga“, – po degustacijos sakė OG.
Klasikinį „Pop It Sushi“ rinkinį sudaro 10 didesnių nei įprastai sushi gabalėlių su premium ingridientais, patiekiamų su sojų padažu. Tačiau OG Version pasiūlė netikėtą idėją, kuri, tikėtina, taps nauju hitu.
Atlikėjas rekomendavo „Pop It Sushi“ ragauti su legendiniu „Sushi Lounge“ žaliu padažu.
„Jei jums pasiseks tokį rasti – būtinai griebkit. Čia mano variantas“, – šypsojosi OG.
Neabejojama, kad būtent ši versija netrukus taps nauju socialinių tinklų trendu.
Eilėse laukė valandų valandas „Pop It Sushi“ pristatymas Kaune virto vienu ryškiausių sezono renginių. Dar prieš oficialų startą prie vietos nusidriekė milžiniškos eilės – daugiau nei 300 sushi gerbėjų kantriai laukė net po kelias valandas vien tam, kad pirmieji paragautų socialinius tinklus užkariavusio hito.
„Tai ne tik maistas – tai patirtis, kurią visi nori nufilmuoti, parodyti ir paragauti“, – kalbėjo renginio svečiai.
Vietoj Nicos – Kaunas
Nuo šiol šį trendą galima išbandyti ir Lietuvoje – Vilniuje bei Kaune. Trūko visai nedaug, kad antruoju miestu po sostinės būtų pasirinkta ne Lietuva, o Prancūzijos Rivjera – Nica. Vis dėlto sprendimas galiausiai lėmė Kauno pasirinkimą.
„Pop It Sushi“ sušį konceptą Kaune, „Sushi Lounge“ restorane pristatė verslininkė Daivai Breivė. Pasak jos, būtent kauniečiai išsiskiria ypatinga meile sushi kultūrai, aktyviai seka maisto trendus ir drąsiai išbando gastronomines naujienas.
„Kaunas šiandien diktuoja madas ne tik Lietuvoje – čia jaučiamas išskirtinis žmonių susidomėjimas kokybišku ir moderniu maistu“, – sakė Daiva Breivė.
„Pop It Sushi“ – daugiau nei maistas
Ekspertai pastebi, kad „Pop It Sushi“ fenomenas slypi ne tik skonyje. Dideli, vizualiai išskirtiniai sushi gabalėliai tapo tikru „TikTok“ ir „Instagram Reels“ hitu – žmonės juos filmuoja, fotografuoja ir dalijasi įspūdžiais internete.
Būtent todėl ši mada iš Niujorko taip greitai persikėlė į Europą, o dabar – ir į Lietuvą.
Panašu, kad Kaunas jau oficialiai tapo naująja vieta, kur gimsta ryškiausi gastronominiai trendai. Ir jei socialiniai tinklai nemeluoja – „Pop It Sushi“ manija tik prasideda.