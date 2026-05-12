D. Kubilius pažėrė kritikos M. Drobiazko ir P. Vanagui: „Įsižiūrėkite į šiuos laimės perkreptus veidus“

Tokia nuotrauka sukėlė lietuvių kritikos bangą. Prodiuseris Dominykas Kubilius savo feisbuko paskyroje pasidalijo M. Drobiazko ir P. Vanago nuotrauka ir pasakė, ką galvoja.
„Lietuvis Povilas Vanagas apsivilkęs okupantų uniformą. Net tokios šiukšlės, kaip celofanas ar ragelskis kol kas to neišdrįso. O įdomiausia, kad Povilo mylimoji Margarita, taip pat dėvinti okupantų uniformą, kreipėsi į teismą dėl jos manymu neteisėto Lietuvos pilietybės atėmimo.
Okupantų uniformą užsivilkusi čiuožėja teismui nurodė, kad Prezidento sprendimas buvo nemotyvuotas, teigė, kad ji nekelia grėsmės Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui bei nereiškia ir nereiškė viešo palaikymo okupantų valstybei. RIMTAI?!
Toliau dar įdomiau. Administracinio teismo teisėjų kolegijai kilo abejonės, kad toks šalies agresorės palaikymas kenkia esminiams nacionalinio saugumo interesams ir dėl Prezidento sprendimo atimti pilietybę. Todėl buvo nuspręsta pakartotinai kreiptis į Konstitucinį teismą.
Tai buvo prieš šią gegužės 9. Lietuvos teisėsauga turi ką veikti, vėl ir vėl nagrinėti rusiją garbinančių skundus. Laukia antras kartas, kai Konstitucinis Teismas VĖL nagrinės ledo šokėjos pilietybės atėmimą.
Įsižiūrėkite į šiuos laimės perkreptus veidus! Gal dabar žmonėms su mantijomis bus lengviau išspręsti tokią neišsprendžiamą dilemą – ar okupantų uniformą dėvinti čiuožėja tikrai kenkia Lietuvai“, – rašė D. Kubilius.
