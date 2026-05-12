ŽmonėsVeidai ir vardai

Mirė žinoma Lietuvos solistė Dalia Kužmarskytė: po insulto nepabudo iš komos

2026 m. gegužės 12 d. 22:50
Lietuvos muzikos pasaulį sukrėtė skaudi netektis – mirė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistė Dalia Kužmarskytė.
Vos prieš kelias dienas paaiškėjo, kad žinomą atlikėją ištiko sunkus hemoraginis insultas, po kurio ji paniro į komą. Deja, moters gyvybės medikams išgelbėti nepavyko.
Apie skaudžią žinią socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Lietuvos Muzikų Sąjunga“ pranešė kompozitorė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.
„Ji išėjo… Tebūnie jai lengva kelionė. Amžiną atilsį Daliai Kužmarskytei“, – jautriai rašė ji.

Primename, kad pirmadienį į visuomenę kreipėsi D. Kužmarskytės artimieji, prašydami finansinės pagalbos nelaimės užkluptai šeimai.
Solistės sesuo tuomet atskleidė, kad praėjusią savaitę moterį netikėtai ištiko itin sunkus hemoraginis insultas. Po jo atlikėja paniro į gilią komą ir dėl gyvybės kovojo medikų priežiūroje.
D. Kužmarskytė buvo ilgametė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistė, žinoma ir vertinama dėl savo talento bei atsidavimo scenai. Žinia apie jos mirtį sukrėtė kolegas, bičiulius ir gerbėjus.
Mirtissolistė

