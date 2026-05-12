OG Version ir O. Pikul „Pupytės“ dingo iš „YouTube“: įsiplieskė konfliktas dėl autorinių teisių

Naujoji prieš du dešimtmečius sukurtos dainos versija pirmą kartą nuskambėjo balandžio 18-ąją vykusiame „UTMA 18“ turnyre, kuomet kartu su kovotoju Dominyku Dirksčiu į ringą žengė ir O. Pikul bei atlikėjas OG Version. Netrukus internautai kūrinį ėmė vadinti potencialiu vasaros hitu, tačiau sparčiai augant peržiūroms daina buvo pašalinta iš „YouTube“ platformos.
Apie susidariusią situaciją socialiniame tinkle „Instagram“ prabilo OG Version. Atlikėjas paviešino „YouTube“ platformos pranešimą, kuriame nurodoma, jog kūrinys pašalintas dėl autorinių teisių pažeidimų.
Pasidalijęs ekrano nuotrauka atlikėjas kreipėsi ir į Aleksandrą Makejevą bei tikino, kad susitarimas dėl autorinių teisių jau buvo pasiektas.
„Šaunuolis Aleksandras Makejevas. Pasuko, susitarėm, pasirašėm sutartį dėl autorinių teisių ir vis tiek pašalino. Gal parašykit jūs jam, šaika, kad grąžintų? Nes man nekelia. Čia taip vyksta tipo? Susitari, pasirašai dokumentus, o po to – davai, lekiu ir ištrinu video“, – rašė atlikėjas.
Vėliau OG Version taip pat pasidalijo susirašinėjimo su AGATA ištraukomis. Jose matyti, kad vyras su A. Makejevu bandė susisiekti net 16 kartų, tačiau nesėkmingai.
Apie visa tai socialiniuose tinkluose prakalbo ir O. Pikul.
„Matau, kad visi rašote ir žurnalistai klausia, kas čia per situacija su mūsų daina. Tai papasakosiu viską, kas vyksta dabar. Kai daina šauna į pirmąsias vietas, tai visada atsiranda trukdžių arba norinčių sutrukdyti. O šiaip daina top, visur pirmose vietoje, taip kad klausytojų nesustabdys niekas. Ačiū!“ – kalbėjo O. Pikul.
Tuo metu naujienų portalui Žmonės.lt situaciją pakomentavo ir A. Makejevas. Pasak jo, galutinis susitarimas dar nėra pasiektas, todėl teisiniai klausimai dar neišspręsti.
„Žiūrėkit, melas absoliutus. Sutartis dar ruošiama, nes ji trišalė, ir šitą dalyką sprendžiame jau gerą mėnesiuką. Sutarties dar nepasirašiau, bet pasirašysiu artimiausiu laiku. Nelabai pavyko susitarti, nelabai mane suprato. Konfliktuoti tikrai nenorėjau, tačiau pats sulaukiau visokių grasinimų ir nesąmonių.
Daina parašyta 2008 metais, autorinės teisės priklauso man, o su manimi paprasčiausiai nebuvo susitarta. Be mano žinios daina buvo paleista į visas platformas, todėl ir įvyko tas mažas konfliktėlis. Bet viskas sprendžiama, ir manau, kad ryt–poryt viskas bus išspręsta“, – Žmonės.lt situaciją komentavo A. Makejevas.