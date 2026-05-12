Paaiškėjo, kur po Jeffrey Epsteino skandalo dingo Petreikiai

Bene daugiausia dėmesio sulaukė renginių organizatorius Valdas Petreikis ir jo žmona Simona Petreikė, kurie netrukus po kilusio skandalo staiga dingo iš viešumos – ištrynė socialinių tinklų paskyras, sustabdė veiklą Lietuvoje ir, kaip aiškėja dabar, išvyko gyventi į užsienį.
Apie tai pranešė „Delfi“, remdamasis skaitytojų užfiksuotomis nuotraukomis. Jose matyti, kad Petreikiai šiuo metu laiką leidžia Italijoje, Bordigeros mieste.
Primename, kad JAV Teisingumo departamentui paviešinus didelį kiekį su J. Epsteino byla susijusių dokumentų, juose buvo minima nemažai visame pasaulyje žinomų bei visuomenėje aptariamų asmenų.
Susiję straipsniai
Tarp pavardžių atsidūrė ir lietuviai – verslininkai, modeliai bei dizaineriai.