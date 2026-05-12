Paviešintas vaizdo įrašas ir Jessicos Shy 30-mečio vakarėlio: svečius linksmino žaibiškai išgarsėjęs reperis

Gegužės 6-ąją dainininkė savo 30-ąjį gimtadienį paminėjo būtent šiame koncerte – minioje, apsupta tūkstančių gerbėjų, kerinčių šviesų, stiprios energijos ir hipnotizuojančios Rosalíos sceninės magijos.
Tačiau vos tik grįžus į Lietuvą, Jessica Shy su draugais trankiai atšventė savo jubiliejų.
Čia pasirodė ir žaibiškai išgarsėjęs reperis Saulius Jeruslanovas-SJ, kuris visą publiką pakėlė ant kojų.
Dainininkas atliko visiems puikiai žinomą kūrinį „Kokia esi“. O trumpu vaizdo įrašu jis pasidalijo savo instagrame.
„Buvo nuoširdžiai malonu pasveikinti Jessicą Shy su su 30-uoju gimtadieniu atliekant „SJ – Kokia esi“ kūrinį. Džesika, tu nuostabi kokia esi“, – rašė jis.