Per santuokos metines J. Butnorius žmoną stebina simbolišku gestu: „Čia jau mano, kaip vyro, pareiga“

Gegužės 11-ąją, prieš septynerius metus, mylimieji aukso žiedus sumainė Klaipėdos metrikacijos skyriuje, praėjus keleriems metams po pažinties.
Šiandien pora šią ypatingą dieną ketina paminėti ramiai, artimiausių žmonių apsuptyje.
„Būsiu banalus, bet mums su žmona šventė yra kiekviena diena, praleista kartu“, – pokalbį su naujienų portalo Lrytas žurnalistais pradėjo J. Butnorius.
Atlikėjas pasakojo, kad šiemet didelių iškilmių neplanuoja – svarbiausia jiems tiesiog pabūti drauge.
„Šiandien su šeima planuojame pavakaroti, pasikepti kepsnių ir pabūti kartu. Rytoj mano žmona išvyksta į užsienį, tad per daug negalime užsivėlinti“, – šyptelėjo jis.
Per vestuvių metines pora puoselėja ir gražią tradiciją. Kasmet jų namuose atsiranda šiurpinių gvazdikų puokštė, turinti ypatingą reikšmę jų santykiuose.
„Mano žmona mėgsta išskirtinumą, ypač kai kalba pasisuka apie kitokias gėles, laukų augalus. Todėl jos vestuvinė puokštė prieš septynerius metus buvo iš šiurpinių gvazdikų.
Tai tapo mūsų tradicija – per kiekvienas vestuvių metines šios gėlės atsiranda mūsų namuose. Čia jau mano, kaip vyro, pareiga jas padovanoti žmonai“, – kalbėjo atlikėjas.
Šiemet ši tradicija įgavo dar simboliškesnę prasmę.
„Šiais metais į puokštę įkomponavome daugiau gėlyčių. Tai tarsi simbolis, parodantis, kad per mūsų septynerius santuokos metus jau pradėjo megztis ir vaisiai“, – jautriai pridūrė J. Butnorius.