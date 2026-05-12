Žilvinas Žvagulis prabilo apie kovą su vėžiu

2026 m. gegužės 12 d. 12:19
Dainininkas Žilvinas Žvagulis (60 m.) ryžosi prabilti apie rimtas sveikatos problemas. Arūno Valinsko tinklalaidėje „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ Žilvinas papasakojo, kad jau trejus metus kovoja su vėžiu.
Pastarieji metai jam buvo kupini išbandymų – diagnozė pakeitė ir jo požiūrį į gyvenimą.
„Aš sirgau vėžiu, dabar jis yra susitvarkęs, metus laiko jaučiuosi kaip ir gerai. Pirmą dieną, kai man pasakė apie tai, man buvo smūgis. O paskui aš į viską žiūrėjau su šypsena
Reikėjo 22 ar 24 kartus švitintis. Ateidavau, atsiguldavau kaip į sanatoriją. Man sakė: tu esi absoliučiai žmogus su šypsena“, – atviravo jis savo bičiuliui Arūnui.
Žilvinas sakė, jog sužinojęs šią diagnozę, jam teko susitaikyti su nauja gyvenimo realybe.
„Iš naujo įsimylėjau savo šeimą ir supratau, kad vertė yra ne ten, kur visi vakarėliai.
Didžiausia prabanga man liko trys sūnūs ir jų šeimos.
Šeima – svarbiausia gyvenime. Per vėlai tai supratau“, – sakė Žilvinas.
