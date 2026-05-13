Graikijos atstovas „Eurovizijoje“ – iš akies luptas Lietuvos milijonierius? Pasipylė reakcijos

Vienos didžiausių žemės ūkio technikos prekybos įmonių „East West Agro“ vadovas socialiniuose tinkluose atskleidė sulaukęs begalės žinučių, kuriose žmonės aptarinėjo jo ir šių metų Graikijos atstovo „Eurovizijoje“ panašumą.
Verslininkas feisbuke pasidalijo šmaikščiu įrašu ir neslėpė geros nuotaikos.
„Šiandien gavau daug print screenų... Noriu viešai ir atsakingai pareikšti, kad aš neatstovavau Graikijai „Eurovizijos“ atrankoje. Net nežiūrėjau, jeigu ką. Už sklaidą ačiū Antanui Kisliakui! Labai pralinksmino!“ – rašė G. Kvietkauskas.
Žvilgsnis į „Euroviziją“ iš eksperto pusės – ko nematė žiūrovai ir ką Lietuvai gali keisti antrasis pusfinalis
Internautai pastebėjo, kad verslininkas iš tiesų primena Graikijos atstovą Akylą, kuris šiemet konkurse pasirodo su daina „Ferto“.
Jaunas atlikėjas Graikijoje išgarsėjo praėjusiais metais po itin sėkmingo kūrinio „Atelié“, o vėliau sulaukė didelio populiarumo socialiniuose tinkluose dėl savo „TikTok“ pasirodymų.
Akylas laikomas vienu ryškesnių šių metų Graikijos atstovų – atlikėjas išsiskiria charizma, moderniu skambesiu ir šiuolaikišku įvaizdžiu.