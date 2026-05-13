Iš G. Nausėdos – žinutė Lion Ceccah: kreipėsi į Lietuvos atstovą „Eurovizijoje“

Įspūdingą pasirodymą stebėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris dar prieš Lietuvos atstovo pasirodymą viešai kreipėsi į atlikėją.
Socialiniame tinkle „Facebook“ oficialioje prezidento paskyroje pasirodė palaikymo žinutė Lion Ceccah.
„Linkiu sėkmės šį vakarą, Lion Ceccah! „Sólo Quiero Más“ – norime tik daugiau: daugiau muzikos, daugiau emocijos ir kuo daugiau Lietuvos „Eurovizijos“ finale“, – rašė G. Nausėda.
Primename, kad Lion Ceccah pasirodymas sužavėjo ne tik lietuvius, bet ir Europą – Lietuvos atstovas iškovojo vietą didžiajame „Eurovizijos“ finale, kuris vyks šeštadienį.