Iš G. Nausėdos – žinutė Lion Ceccah: kreipėsi į Lietuvos atstovą „Eurovizijoje“

2026 m. gegužės 13 d. 00:47
Lrytas.lt
Antradienio vakarą „Eurovizijos“ scenoje pasirodęs Lietuvos atstovas Lion Ceccah su daina „Sólo Quiero Más“ sulaukė ne tik žiūrovų, bet ir šalies vadovo dėmesio.
Įspūdingą pasirodymą stebėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris dar prieš Lietuvos atstovo pasirodymą viešai kreipėsi į atlikėją.
Socialiniame tinkle „Facebook“ oficialioje prezidento paskyroje pasirodė palaikymo žinutė Lion Ceccah.
„Linkiu sėkmės šį vakarą, Lion Ceccah! „Sólo Quiero Más“ – norime tik daugiau: daugiau muzikos, daugiau emocijos ir kuo daugiau Lietuvos „Eurovizijos“ finale“, – rašė G. Nausėda.
Primename, kad Lion Ceccah pasirodymas sužavėjo ne tik lietuvius, bet ir Europą – Lietuvos atstovas iškovojo vietą didžiajame „Eurovizijos“ finale, kuris vyks šeštadienį.
