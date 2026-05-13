Milita Daikerytė parduoda unikalaus dizaino butą Vilniuje: suma – atima žadą

2021 metais įrengtas 50 kv. m ploto butas yra trečiame aukšte iš trijų. Skelbime nurodoma, kad tai – autorinio dizaino namai autentiškoje sostinės vietoje, netoli Halės turgaus.
Interjerą kūrė žinoma architekčių ir dizainerių komanda „YES Design“, todėl būste daug dėmesio skirta estetikai, funkcionalumui bei kokybiškoms detalėms. Butas parduodamas su visais baldais ir buitine technika.
Interjere naudotas ąžuolo parketas, itališka „GESSI“ santechnika, dekorinis sienų dažymas, įrengtas biožidinys, rekuperacinė sistema, kondicionierius bei grindinis šildymas. Taip pat įrengta papildoma antresolė, naudojama sandėliavimui arba drabužinei.
Skelbime akcentuojama ir vieta – teigiama, kad ši Vilniaus senamiesčio teritorija ateityje gali sulaukti reikšmingo vertės augimo dėl planuojamų urbanistinių sprendimų bei teritorijos atnaujinimo.
Portalui Lrytas Milita pasakojo, kad šis būstas jai buvo itin svarbus gyvenimo etapas.
„Tai buvo pirmieji mano namai, kuriuose viskas buvo apgalvota ir pritaikyta pagal tuometinius poreikius. Rinkdamasi šį butą labiausiai orientavausi į lokaciją, patogumą ir autentiką. Man buvo svarbu, kad gyvenamoji erdvė būtų išskirtinė, estetiška ir stilinga“, – Lrytas sakė ji.
Vis dėlto, anot žinomos moters, laikui bėgant pasikeitė ne tik jos gyvenimas, bet ir požiūris į namus.
„Šiame bute gyvenau labai trumpai, nes dalį laiko praleidau užsienyje. Dabar, apsistojus gyventi tik Lietuvoje ir atsiradus augintiniui, pajaučiau, kad mano poreikiai pasikeitė, o kartu pasikeitė ir mano namų vizija.
Subrendau, dar aiškiau išsigryninau savo stilių bei tai, kas man svarbu dabartiniame gyvenimo etape“, – atviravo Milita.
Šiuo metu ji kuria naujus namus, todėl nusprendė atsisveikinti su pirmuoju savo būstu.
„Neslėpsiu, širdį šiek tiek maudžia, bet nuoširdžiai tikiu, kad kažkam šie namai taps būtent tuo, ko šiuo metu labiausiai reikia. O aš verčiu naują savo gyvenimo lapą. Kaip ir mano gyvenimas, taip ir mano namai – dinamiški“, – pridūrė ji.