Mindaugas Bendžius ryžosi jautriai kelionei: aplankė brolio žūties vietą, pagerbė atminimą

2026 m. gegužės 13 d. 16:52
Praėjus metams po skaudžios netekties, muzikos prodiuseris Mindaugas Bendžius ryžosi itin jautriai kelionei. Vyras išvyko į Norvegiją aplankyti vietos, kur žuvo jo brolis, garsus prodiuseris Gintaras Bendžius.
Praėjusių metų pavasarį Lietuvą sukrėtė žinia apie G. Bendžiaus mirtį. Garsus pramogų pasaulio atstovas žuvo Norvegijoje, kur buvo išvykęs žvejoti – jo laivas pateko į audrą.
Praėjus metams po tragedijos, M. Bendžius nusprendė aplankyti brolio žūties vietą. Jautriomis akimirkomis jis pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Buvau išvykęs į sudėtingą, bet labai prasmingą kelionę. Aplankiau Norvegijoje brolio žūties vietą, praėjau visą kelią žingsnis po žingsnio, kur jis buvo paskutinėmis savo gyvenimo dienomis.

Ten sutikau labai šiltus žmones, kurie Gintarą prisimena su didžiule šiluma ir iki šiol išgyvena, kad likimas buvo toks žiaurus“, – rašė M. Bendžius.
Jis taip pat dėkojo kartu vykusiam bičiuliui Mindaugui, kuris šioje kelionėje tapo svarbiu emociniu palaikymu.
„Be galo esu dėkingas savo bičiuliui Mindaugui, kuris ne tik lydėjo mane šioje kelionėje, bet ir labai palaikė morališkai. Tai buvo prasmingiausia gyvenimo kelionė“, – pridūrė jis.
Mindaugo įrašas sulaukė gausybės palaikymo žinučių. Jautriais žodžiais pasidalijo ir jo mama Marija Bendžienė.
„Sūnau, mielasis, jūs kartu nubridote savosios dalios ir likimo keliais. Kantriai ir iš visos širdies rūpinaisi savo broliuko Gintaro žūties vieta.
Ačiū Mindaugui ir linkiu jums sveikatos, sielos ramybės ir Dievo palaimos“, – rašė ji.
