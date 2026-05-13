Naglis Bierancas ilsėjosi Holivudo žvaigždžių pamėgtame viešbutyje: „Norėjau jį parsivežti namo“

Būtent tokia ir tapo jo kelionė į Turkiją, kur Naglis kelioms dienoms pabėgo į prabangų viešbutį Antalijoje – vietą, kurioje ilsisi pasaulinės žvaigždės, tarp jų ir ne kartą ten svečiavęsis garsus Holivudo aktorius Jasonas Stathamas.
„Pirmą kartą buvau prabangiame „Regnum The Crown“ viešbutyje. Kelionių organizatorius Coral Travel, kuris visada rūpinasi mano atostogomis iškart sakė, kad bus gerai, bet nesitikėjau, kad bus TAIP gerai. Pirmas įspūdis buvo visiškas „wow“. Po beveik bemiegės nakties atvažiuoji į tokią oazę ir atrodo, kad smegenys iškart persijungia į atostogų režimą“, – įspūdžiais dalinasi Naglis.
Žinomas vyras pasakoja, kad vos įžengęs į viešbutį iškart suprato, kad tai bus atostogos, kuriose pats viešbutis taps pagrindine patirtimi. Erdvus kambarys su svetaine ir terasa, kriokliai, skirtingos poilsio erdvės, modernūs restoranai ir įspūdinga architektūra kūrė jausmą, kad kiekvienas kampas turi savo nuotaiką.
„Atrodo vienas viešbutis, bet kiekviena vieta turi skirtingą vibe’ą. Labai fotogeniška vieta. Gali nueiti į vieną kampą – ten ramu ir elegantiška, kitur jau visiškai resortinis gyvenimas. Ir viskas taip nauja, švaru, blizga. Jaučiasi, kad viešbutis visiškai naujas, pastatytas vos prieš metus. Tas rooftop pool’as skirtas tik suaugusiems išvis buvo kažkas tokio. Plauki virš visos teritorijos, matai jūrą, visą viešbutį. Ir nėra vaikų.
Toks visiškai kitas poilsio jausmas. Man ten buvo tobula vieta tiesiog pabūti. Čia toks viešbutis, kurio per savaitę net nespėji pilnai išnaudoti. Buvo a la carte restoranai, SPA, boulingas, žaidimų kambariai, atrakcionai, vandens kalneliai. Pusdienį vien atrakcionuose praleidau. Man patinka visokie tokie dalykai. Buvau ir sportinę aprangą įsimetęs, nuėjau iki tos sporto salės, bet tik tiek. Nesportavau. Atostogos vis tik“, – juokiasi jis.
Nuolatos turinį socialiniuose tinkluose kuriantis Naglis, net ir per atostogas pasirūpino, kad jo sekėjai turėtų ką stebėti. „Instragraminiai“ viešbučio vaizdai patys prašėsi ne vienos dešimties ten padarytų kadrų: „Kai esi tokioj vietoj, tiesiog norisi fotografuoti. Ne dėl to, kad reikia. O todėl, kad gražu. Nebuvo taip, kad labai dirbčiau, bet prisidariau pilną telefoną nuotraukų. Vieną reel‘są padariau, daug filmavau sau. Tokia aplinka pati generuoja turinį.“
Skirtingai nei daugelis turinio kūrėjų, Naglis juokiasi nesantis tas žmogus, kuris prieš kelionę planuoja įvaizdžius ar fotosesijas.
„Aš nesu iš tų, kur iš anksto dėliojasi outfit‘us. Neturiu pas save tokių excel‘inių planų. Įsimetu juodus šortus, kelias maikes ir žiūriu vietoj. Kas tinka – tas tinka. O tinka šiaip jau viskas. Bet pas mane viskas labai spontaniškai.“
Naglis juokiasi, kad nors ir mėgsta prabangą, kokybišką poilsį bei išskirtinį maistą, didžiausią emociją šioje kelionėje jam netikėtai sukėlė visai ne tai.
„Ten buvo įrengta mini ferma ir gyvūnų erdvės. Ten buvo mano didžiausias džiaugsmas. Ožiukai, triušiai, flamingai, povai… Man davė mažą ožiuką palaikyti ir aš realiai jau norėjau jį vežtis namo. Ir pirmą kartą gyvai mačiau povą, pilnai išskleidusį uodegą prieš patelę. Toks wow momentas. Kartais atrodo, kad kažkas labai ypatingo turi nutikti, kad kelionė įsimintų. Bet paskui supranti, kad geriausias prisiminimas gali būti tiesiog rytas su kava, vaikščiojantis povas ar tas mažas ožiukas.“
Kelionėje Naglis buvo ne vienas – kartu ilsėjosi su draugu, tačiau pripažįsta, kad net ir būdamas kompanijoje vis tiek mėgsta turėti savo erdvę.
„Aš mėgstu žmones, kompaniją, bet man labai svarbu ir pabūti su savimi. Net kai keliauju su draugais, jeigu yra galimybė turėti atskirą kambarį – aš dažniausiai tai ir renkuosi. Man reikia kartais atsijungti ir pabūti savo mintyse. Dabar, va, keliausim į Italiją, mūsų bus gal devyni ar dešimt žmonių. Žinau, kad bus smagu, nors čia jau visai kitokia kelionė.“
Tiesa, Naglio laukia ne tik draugų kelionė į Italiją, bet ir visiškai nauja patirtis. Vos spėjęs pasimėgauti Turkijos saule, Naglis jau ruošiasi visai kitokiai išvykai – į Islandiją. Ir nors kelionės jam yra viena didžiausių aistrų, šį kartą mintys apie laukiantį orą jo visai nedžiugina.
„Aš dabar realiai už kelių dienų skrendu į Islandiją. Ir taip nelaukiu dėl oro. Žinau, kad bus faina, bet aš dar nespėjau pasidžiaugti šiluma. Dabar jau reikės termo rūbų, striukių... Nu kaip nenoriu. Man šiaip labai patinka keliauti. Man svarbu būti užsienyje, keisti aplinką. Patinka ir miestai, ir mašinas nuomotis, ir traukiniais važinėti. Tik aš jau toks žmogus, kad atsipalaiduoti galiu, kai nereikia rūpintis jokiu planavimu. Kai yra žmonių, kurie mėgsta planuoti – man tobula. Aš tiesiog susimetu pinigų ir einu, kur jie nori. Dėl to ir mėgstu, kad keliones organizuotų draugai, o jei jau varau vienas – visada pasitikiu Coral Travel, kad jie tai padarytų. Ir viskas. Tada man ramu“, – juokdamasis pokalbį užbaigia Naglis.