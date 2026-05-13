Pikantiška fotosesija pasidalijusi 42-ejų O. Pikul sulaukė D. Dirksčio reakcijos

200 tūkstančių sekėjų instagrame turinti O. Pikul pasidalijo dar viena piktantiška fotosesija. Tobulas kūno linijas turinti moteris neturi ko slėpti: drąsiai reklamuoja „Ferior Intima“ apatinius drabužius.
Fotosesiją palydėjo jos žodžiai apie moters stiprybę.
„Stipri moteris – tai ne ta, kuriai gyvenimas negaili išbandymų. Tai ta, kuri per juos pereina ir nepraranda savęs.
Ji žino, ką reiškia kristi, bet dar geriau žino, ką reiškia atsikelti. Ji nebijо pradėti iš naujo, nebijо kovoti už save, savo svajones ir savo ramybę. Jos stiprybė ne visada garsiai matoma — kartais ji slypi tyliuose sprendimuose, bemiegėse naktyse, ašarose, kurių niekas nemato, ir šypsenoje, kuri vis tiek puošia jos veidą.
Stiprios moterys ne laukia, kol gyvenimas taps lengvesnis — jos pačios tampa stipresnės.
Kiekviena moteris, kuri nepaisant visko renkasi eiti pirmyn, jau yra nugalėtoja“, – rašė ji ir sulaukė savo mylimo vyro Dominyko reakcijos – komentaruose jis paliko bučinį.