ŽmonėsVeidai ir vardai

Po Lion Ceccah pasirodymo „Eurovizijoje“ – emocijų audra: „Šiurpas per kūną ėjo!“

2026 m. gegužės 13 d. 00:14
Lrytas.lt
Po Lietuvai atstovavusio Lion Ceccah pasirodymo „Eurovizijos“ scenoje socialiniuose tinkluose netrūko audringų reakcijų.
Daugiau nuotraukų (22)
Vos nuskambėjus dainai „Solo quiero más“, žinomi šalies žmonės ėmė dalytis emocijomis ir negailėjo gražių žodžių nei atlikėjui, nei visai kūrybinei komandai.
Televizijos laidų vedėjas ir kultūros apžvalgininkas Rytis Zemkauskas neslėpė susižavėjimo ir kėlė klausimą, kuris netrukus nuaidėjo tarp daugelio žiūrovų.
„Ar nėra tai vienas geriausių LT pasirodymų per visą istoriją?“ – rašė jis.
Susiję straipsniai
Tūkstančiai laukė šios akimirkos: paaiškėjo, ar Lietuva pateko į „Eurovizijos“ finalą

Tūkstančiai laukė šios akimirkos: paaiškėjo, ar Lietuva pateko į „Eurovizijos“ finalą

Lion Ceccah išlydėtas į svarbiausią gyvenimo pasirodymą: „Tikiuosi geriausio“

Lion Ceccah išlydėtas į svarbiausią gyvenimo pasirodymą: „Tikiuosi geriausio“

Pirmieji „Eurovizijos“ balai – jau Lion Ceccah sąskaitoje: pasirodymą lydėjo netikėtumas

Pirmieji „Eurovizijos“ balai – jau Lion Ceccah sąskaitoje: pasirodymą lydėjo netikėtumas

Savo emocijų neslėpė ir komunikacijos specialistas, Lrytas laidos „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ vedėjas Saugirdas Vaitulionis.
„Šiurpas per kūną ėjo! Buvo nuostabu! Aukščiausio lygio pasirodymas! Žmogus atidavė visą save! Bravo! Tikrai turime kuo didžiuotis. Ačiū, Tomai!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi jis.
Tuo metu muzikologė ir laidų vedėja Gerūta Griniūtė Lion Ceccah pasirodymą vadino vienu stipriausių vakaro numerių.
„Teatrališkas, stilingas ir tikrai įdomesnis už daugelį šįvakar girdėtų ir matytų pasirodymų. Lion Ceccah ir visa komanda, banalu tarti, bet AČIŪ už grožį, išlaikytą subtilų požiūrį į kūrybą, įtaigą, dainavimą.
Ak, saldus jausmas žinoti, kokie esat puikūs!!! Varom į finalą pasišokinėdami“, – rašė ji.
Primename, kad Lion Ceccah pasirodymas sužavėjo ne tik lietuvius, bet ir Europą – Lietuvos atstovas iškovojo vietą didžiajame „Eurovizijos“ finale, kuris vyks šeštadienį.
Lion CeccahSaugirdas VaitulionisRytis Zemkauskas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.