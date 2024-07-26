Po Lion Ceccah pasirodymo „Eurovizijoje“ – emocijų audra: „Šiurpas per kūną ėjo!“

Vos nuskambėjus dainai „Solo quiero más“, žinomi šalies žmonės ėmė dalytis emocijomis ir negailėjo gražių žodžių nei atlikėjui, nei visai kūrybinei komandai.
Televizijos laidų vedėjas ir kultūros apžvalgininkas Rytis Zemkauskas neslėpė susižavėjimo ir kėlė klausimą, kuris netrukus nuaidėjo tarp daugelio žiūrovų.
„Ar nėra tai vienas geriausių LT pasirodymų per visą istoriją?“ – rašė jis.
Savo emocijų neslėpė ir komunikacijos specialistas, Lrytas laidos „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ vedėjas Saugirdas Vaitulionis.
„Šiurpas per kūną ėjo! Buvo nuostabu! Aukščiausio lygio pasirodymas! Žmogus atidavė visą save! Bravo! Tikrai turime kuo didžiuotis. Ačiū, Tomai!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi jis.
Tuo metu muzikologė ir laidų vedėja Gerūta Griniūtė Lion Ceccah pasirodymą vadino vienu stipriausių vakaro numerių.
„Teatrališkas, stilingas ir tikrai įdomesnis už daugelį šįvakar girdėtų ir matytų pasirodymų. Lion Ceccah ir visa komanda, banalu tarti, bet AČIŪ už grožį, išlaikytą subtilų požiūrį į kūrybą, įtaigą, dainavimą.
Ak, saldus jausmas žinoti, kokie esat puikūs!!! Varom į finalą pasišokinėdami“, – rašė ji.
Primename, kad Lion Ceccah pasirodymas sužavėjo ne tik lietuvius, bet ir Europą – Lietuvos atstovas iškovojo vietą didžiajame „Eurovizijos“ finale, kuris vyks šeštadienį.
