Po patekimo į „Eurovizijos“ finalą Lion Ceccah puolė į artimųjų glėbį: pasveikinti atvyko ir tėtis

Vėlai naktį prie viešbučio Lietuvos atstovą pasitiko artimiausių žmonių būrys – atlikėją sveikino draugai, dvynys brolis Rokas bei tėtis, o ore netrūko džiaugsmo šūksnių, apkabinimų ir sveikinimų patekus į didįjį finalą.
Vos išlipęs iš autobuso Lion Ceccah buvo apsuptas palaikymo komandos. Atlikėją sveikino ne tik šeimos nariai ir bičiuliai – netrukus pribėgo ir jo šuniukas.
Tuo metu Lrytas žurnalisčių kalbintas atlikėjas po Lietuvai sėkmingo vakaro Vienoje neslėpė emocijų.
„Esu žiauriai pavargęs, džiaugiuosi visa komanda. Padarėme istoriją – pirmas toks pasirodymas iš Lietuvos ir pasaulis mato. Seniai turėjau tiek emocijų, o pastaruoju metu aš jų neturiu“, – Lrytas kalbėjo Lion Ceccah.
Dar pirmadienį repeticijų metu atlikėjas susidūrė su nesklandumais – dėl sudėtingos scenos konstrukcijos teko daryti ilgesnę nei įprasta pauzę. Vis dėlto tai nesutrukdė sėkmingai pasirodyti pusfinalyje.
Jis tikino, kad būtent dėl tokių akimirkų atlikėjai ir grįžta į sceną net po didžiausių nesėkmių.
„Yra labai daug faktorių – nori gerai padaryti pasirodymą, gerai padainuoti, išgirsti žiūrovus. Ir visa tai buvo. Pajutau tą momentą, dėl kurio kiekvienas artistas vis tiek grįžta į sceną“, – šyptelėjo Lion Ceccah.
Atlikėjas neslėpė, kad šį vakarą jautė ir didžiulį kitų šalių palaikymą.
„Man labai patiko, kad mus palaikė šių metų favoritės. Suomija ir Graikija labai stovėjo už mus. Visi mato, kad mes esame išskirtiniai“, – sakė jis.
Paklaustas, kaip ketina paminėti patekimą į finalą, Lion Ceccah ilgai negalvojo.
„Gersim vyną ir tekilą“, – juokdamasis atsakė atlikėjas.