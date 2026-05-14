Iš mokytojos lūpų – vieši keiksmai, vulgarybės ir kalbos apie alkoholį: mokykla šokiruota

2026 m. gegužės 14 d. 16:55
Lrytas.lt
Žinoma mokytoja, menininkė Martina Kryževičiūtė, žinoma kaip Milena, sukėlė pasipiktinimo bangą, kai dalyvaudama tinklalaidėje, švaistėsi keiksmažodžiais ir necenzūriniais žodžiais.
M. Kryževičiūtė dalyvavo „Youtube“ kanalo „Savaitės rifas“ laidoje.
„Dailės dėstytoja [buvo] davus temą „Š...ų atspalviai“, jūs išgaukit 50 rudų atspalvių. Čia yra aukštos prabos kovo rifas“, – taip žodžiais iš jos pačios lūpų laidoje pristatoma mokytoja.
„Mama kažką ten yra paprikolinus, kad žinai, kaip „Martini“, tipo cha cha cha, nes mėgstu „Martinį“, – apie savo vardo sąsają su alkoholiniu gėrimu juokavo mokytoja.
Interviu metu ji nevengė kalbėti vulgariu žargonu ir vartoti keiksmažodžių.
„Aš esu baigus Kelpšą <...> ir ne veltui iš Juozo Tallat-Kelpšos yra tiek [keiksmažodis] menininkų“, – laidoje kalbėjo Martina.
„Mes ten klasėj susėsdavom, tipo, alų gerdavom, kokį kasiaką prasukdavom, ir po to ateidavo budėtoja, sakydavo, „susirinkit“, tipo, prasivėdinkit“, – apie mokslą meno mokykloje pasakojo mokytoja.
„Esi „na...“ pasiuntusi kokį dėstytoją?“ – paklausė laidos vedėjas. „Jo“, – juokdamasi atsakė Martina ir papasakojo apie situaciją, pasakojimą gausiai papuošdama keiksmažodžiais.
M. Kryževičiūtė dirba Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykloje dainavimo mokytoja ir jaunučių choro „Do“ vadove.
Už vulgarią leksiką pedagogei buvo skirtas įspėjimas.
