Iš Rolando Mackevičiaus – netikėta žinia: grįžta „Nepatogūs klausimai“

2026 m. gegužės 14 d. 11:04
Lrytas.lt
Po ilgos pertraukos į žiūrovų akiratį sugrįžta Rolando Mackevičiaus vedamas projektas „Nepatogūs klausimai“. Tiesa, šįkart jis atgims kiek kitokiu formatu – vasarai persikels iš televizijos studijos į pajūrį.
Kaip skelbiama bilietai.lt platformoje, šią vasarą R. Mackevičius žiūrovus kvies į gyvų pokalbių vakarų ciklą „Nepatogūs klausimai gyvai“, kuris vyks Palangoje įsikūrusiame restobare „Kupeta“.
„Atviro formato renginiuose žinomi Lietuvos žmonės bus kviečiami atsakyti į klausimus, kurių dažnai vengiama televizijoje ar oficialiuose interviu“, – rašoma renginio pristatyme.
Organizatoriai žada išlaikyti tai, dėl ko projektas sulaukė didžiulio populiarumo – atvirus pokalbius, improvizaciją, humorą bei netikėtas temas. Taip pat teigiama, kad kiekvienas vakaras bus kupinas gyvo bendravimo ir nenuspėjamų situacijų.

Paaiškėjo ir pirmieji projekto svečiai. Birželio 27 dieną į sceną lips aktorius Giedrius Savickas, o liepos 18-ąją publikos laukia vakaras su komiku Mantu Katleriu. Rugpjūčio 1-osios renginio svečias kol kas dar neatskleidžiamas.
„Nepatogūs klausimai gyvai“ žiūrovams žada neformalų vakarą, kuriame susipins humoras, netikėtos istorijos ir gyvas bendravimas“, – skelbia bilietai.lt.
Primename, kad R. Mackevičius sausio pabaigoje pranešė apie „Nepatogių klausimų“ pabaigą „Delfi TV“ eteryje. Tuomet vedėjas atskleidė, jog po septynių sezonų ir daugiau nei 300 sukurtų laidų atėjo metas pokyčiams.
