O. Pikul namuose – vaiko teisių specialistų vizitas: pranešėjui kirto be užuolankų

„Na ką, pas mus apsilankė vaiko teisių atstovės – nepaprastai malonios moterys. Tiesą pasakius, tai net buvo labai malonus ir geras vakaras“, – su šypsena „Instagram“ istorijose pasakojo O. Pikul.
Po apsilankymo žinoma moteris tikino, kad patikrinimas praėjo sklandžiai, o jos namuose jokių pažeidimų nenustatyta. Vis dėlto situacijos taip palikti ji neketina. O. Pikul teigė nusprendusi kreiptis į prokuratūrą dėl galimo šmeižto bei melagingo pranešimo.
„Sekantis žingsnis – gauti paruoštą išrašą ir kreiptis į prokuratūrą. Rašysiu pareiškimą dėl šmeižto ir institucijų trikdymo. Gaila tik to, kad buvo gaišinamas laikas žmonių, kuriems pagalbos iš tiesų reikia“, – kalbėjo ji.
Moteris taip pat teigė, kad teisėsaugai pavyks nustatyti pranešimo siuntėją pagal IP adresą. Jai teko matyti ir jo pranešimą, kuris – kėlė nuostabą.
„Akivaizdu, jog pats tekstas buvo rašytas nelabai išsilavinusio žmogaus. Padrikos mintys, tikrovės neatitinkantys teiginiai. Bet važiuojam toliau. Kitas mano žingsnis – išsiaiškinti, kas tai padarė. Kai tai paaiškės, būtinai pranešiu“, – teigė ji.
O. Pikul prakalbo ir apie galimas melagingo pranešimo pasekmes jo siuntėjui.
„Gresia, kaip suprantu, administracinė bauda. Na ir, žinoma, patalpinsime į gėdos lentą, parodysime, kas tas neraštingasis ar neraštingoji“, – sakė ji.
Pasak O. Pikul, pasiteiravus vaiko teisių apsaugos specialistų, kas nutiktų, jei tokie pranešimai kartotųsi, ji sulaukė atsakymo, kad į melagingus pranešimus ilgainiui nebebūtų reaguojama.
„Už savo veiksmus teks atsakyti. Aš gi pažadėjau. Nepasigailėsiu, nes buvo paliestas vaikas“, – pridūrė ji.