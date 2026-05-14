Po dramų dėl dainos – O. Pikul kirtis A. Makejevui

2026 m. gegužės 14 d. 13:14
Panašu, kad konfliktas dėl dainos „Pupytės“ pagaliau išspręstas. Ketvirtadienio rytą atlikėjas OG Version, o netrukus ir Oksana Pikul pranešė, jog kūrinys vėl grįžo į „YouTube“ platformą.
Pirmasis apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė OG Version. Kiek vėliau žinia pasidalijo ir O. Pikul, paviešinusi ekrano nuotrauką, kurioje matyti gautas pranešimas apie atkurtą vaizdo įrašą.
Tiesa, šalia įrašo žinoma moteris nevengė ir ironijos, skirtos dainos autoriui Aleksandrui Makejevui.
„Smagu, kad išsiblaivė ir atsigavo. Drama queen“, – rašė O. Pikul.

Primename, kad naujoji dainos „Olialia pupytės“ versija, kurią kartu pristatė OG Version, O. Pikul ir M. Kvietkutė, prieš kurį laiką netikėtai buvo pašalinta iš „YouTube“ dėl autorinių teisių pažeidimo.
Kūrinys pirmą kartą nuskambėjo balandžio 18-ąją vykusiame „UTMA 18“ turnyre. Netrukus daina ėmė sparčiai populiarėti, o internautai ją net vadino potencialiu vasaros hitu.
Vis dėlto augant peržiūroms kūrinys buvo pašalintas iš platformos, o situacija sukėlė nemažai diskusijų socialiniuose tinkluose.
Tuomet OG Version viešai kreipėsi į dainos autorių A. Makejevą ir tikino, kad susitarimas dėl autorinių teisių jau buvo pasiektas.
„Pasuko, susitarėm, pasirašėm sutartį dėl autorinių teisių ir vis tiek pašalino“, – tuo metu stebėjosi atlikėjas.
Vėliau situaciją komentavo ir pats A. Makejevas. Jis teigė, kad galutinis susitarimas dar nebuvo pasiektas, todėl kilo teisinių nesklandumų.
Pasak jo, dainos autorinės teisės priklauso jam, o kūrinys į platformas buvo įkeltas dar iki galutinio susitarimo.
