Ant prestižinio Kanų kino festivalio kilimo tarp pasaulio elito spindi ir garsi lietuvė Ginta Biku: dėmesį kausto tobulais įvaizdžiais

Gegužės 12, o vėliau ir 13 dienomis prestižiniu kilimu žengė 38-erių dainininkė Gintarė Kubiliūtė, geriau užsienyje žinoma kaip Ginta Biku.
Užsienio agentūros publikavo jos tobulas nuotraukas.
Atidarymo ceremonijai ji pasirinko ilgą juodą, kiek perregimą suknelę. Tą pačią dieną socialiniuose tinkluose buvo aptarinėjamas jos įvaizdis – ji vilkėjo „Ziad Nakad Fall 2026“ kolekcijos suknelę.
Kitą dieną ji suspindėjo su aptempta, taip pat kūno linijas išryškinusia balta suknele.
Socialiniuose tinkluose Ginta Biku turi milijoną sekėjų ir ten skelbia esanti „Elle Baltics“ veidas.
Lietuvos vardą Ginta garsina ir užsienyje – Kaune gimusi moteris nuo 9-erių gyvena Šveicarijoje.
2002 metais ji laimėjo konkursą „Mis Šveicarijos paauglė“, ji ne kartą buvo vadinama lietuve Brigitte Bardot.
Savo muzikinę karjerą Ginta pradėjo būdama 16 metų, yra dalyvavusi ir Šveicarijos šalies nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje.
