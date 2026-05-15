Išvydusi policijos ieškomo nusikaltėlio nuotrauką, E. Maštavienė nustebo: tai – jos bendradarbis

Apie tai ji parašė savo feisbuko paskyroje, tačiau su noru apginti minimą kolegą.
„Kaip gali institucija apkaltinti žmogų, kuris šių metų išvis nėra Europoje? Pirmoje nuotraukoje esantis žmogus yra Navadharshan Navaratnam, mūsų kolega iš „Eskedar Coffee Bar“, kuris išvažiavo atsinaujinti pasą ir nebuvo leistas sugrįžti į Lietuvą dėl apsunkintų sąlygų.
Žmogus doras ir sąžiningas, taip negalima gadinti jo reputacijos!“ – skelbė ji.
Tuo tarpu policija išplatino tokį pranešimą:
„DĖMESIO, reikalinga visuomenės pagalba, ieškomi nusikalstamą veiką Latvijoje įvykdę asmenys. Šiandien, gegužės 14 d., apie 11 val. 46 min. Latvijos policijos pareigūnai informavo, kad iš Latvijos Respublikos teritorijos pasišalino bankomatų vagystėmis įtariami asmenys. Operatyviai įvestas planas „Sulaikymas“. Rastas įtariamųjų automobilis. Pasvalio rajone ieškomi 2 nusikalstamą veiką galimai įvykdę asmenys. Prašome, pastebėjus nuotraukose matomus asmenis, skambinti Skubios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112“, – skelbė policija.