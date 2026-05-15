Po kalbų apie nėštumą Jazzu ir Tadas Gryn pirmą kartą pasirodė viešumoje

Kovo pradžioje susižadėjusi pora domėjosi genetikos klinika, spinduliavo gerą nuotaiką.
Po atostogų, kuriose kartu su pora ir sūnumi buvo ir Jazzu buvęs mylimasis Donatas Ivanauskas, pasklido kalbos apie Jazzu nėštumą.
Tuomet „Power Hit Radio“ laidoje „Šok į kelnes“ vedėjai Saulius Baniulis ir Elena Karalienė aptarė buvusio Jazzu mylimojo paviešintą įrašą. „Filmuotoje medžiagoje, kuri buvo paviešinta instagrame, matyti, kad tai tikrai panašu į nėštumą. Elena dar dvejojo, bet aš sakyčiau, kad tikrai laukiasi“, – laidoje svarstė S. Baniulis.
Susiję straipsniai
Primename, kad Justės ir Tado santykiai viešumoje aptarinėti pradėti visai neseniai. Dar praėjusių metų spalio pabaigoje pramogų pasaulį apskriejo žinia apie Jazzu ir jos tuometinio mylimojo, verslininko Donato Ivanausko, išsiskyrimą. Vis dėlto netrukus paaiškėjo, kad dainininkės širdyje užgimė nauji jausmai – ji pradėjo puoselėti santykius su T. Gryn. Apie pažintį su Juste anksčiau yra kalbėjęs ir pats aktorius. „Kartą nuėjau į barą, ten sėdėjo draugai ir Justė. Bendravome, bendravome ir įvyko tas stebuklingas: „Bam, Justė.“ Tiesiog susitiko mūsų akys ir galvoje buvo tik Justė – nieko daugiau. Neįtikėtina“, – naujienų portalo Lrytas laidoje „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ yra pasakojęs jis.
Justė Arlauskaitė-JazzuMeilėTadas Gryn
Rodyti daugiau žymių