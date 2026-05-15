Po O. Pikul ir OG Version hito pašalinimo iš „YouTube“ aštrų žodį tarė LATGA: „Galima buvo apsieiti be skandalų“

Naujoji prieš du dešimtmečius sukurtos dainos versija pirmą kartą nuskambėjo balandžio 18-ąją vykusiame „UTMA 18“ turnyre, kuomet kartu su kovotoju Dominyku Dirksčiu į ringą žengė ir O. Pikul bei atlikėjas OG Version. Netrukus internautai kūrinį ėmė vadinti potencialiu vasaros hitu, tačiau sparčiai augant peržiūroms daina buvo pašalinta iš „YouTube“ platformos.
Po tokios žinios pirmą kartą prabilo Muzikos kūrinių skyriaus vadovė Rasa Pipirienė:
„Mus, autorių atstovus, nepaprastai džiugina, kad lietuviškos muzikos industrija plečiasi – lietuvių autorių kūrinių daugėja, jie sulaukia daugybės perklausų muzikos klausymosi platformose, lietuviškos muzikos koncertuose apsilanko daugybė žiūrovų.
Natūralu, kad net ir seni hitai sugrįžta naujais pavidalais, įkvepia kitus atlikėjus ir tampa šiuolaikinės popkultūros dalimi. Vis dėlto kuriant naujas kūrinių versijas ar interpretacijas būtina gerbti autorių teises bei pačius kūrėjus.
Skandalu virtusios situacijos su kūrinio „Olialia Pupytės“ nauja versija ir kitų panašių atvejų būtų galima išvengti, jeigu dar prieš viešai pristatant naują kūrinio versiją būtų susisiekta su kūrinio autoriais, leidėjais ar jų atstovais, būtų suderintos kūrinio naudojimo sąlygos ir gauti reikiami leidimai.
Minimoje situacijoje labiausiai pritrūko pagarbaus ir profesionalaus bendravimo su autoriais iš atlikėjų pusės. Užuot ieškojus susitarimų, buvo pasinerta į skandalo plėtimą socialiniuose tinkluose, menkinant vieną iš kūrinio autorių ir jo indėlį į kūrinį. O juk tokiose situacijose svarbiausia ne vieši konfliktai, o gebėjimas kalbėtis ir ieškoti sprendimų.
Noriu pabrėžti, kad susitarimas jau yra pasiektas – vakar pasirašyta licencinė sutartis tarp kūrinio autorių, atlikėjų, leidėjų ir įrašo gamintojų. Be to, naujoji „Olialia Pupyčių“ versija jau registruota ir LATGA, ir tarptautinėse duomenų bazėse. Šio kūrinio ir vėl galima klausytis „YouTube“ platformoje.
Autorių teisės nėra formalumas – tai kūrėjų darbo pripažinimas ir apsauga. Atlikėjai ir kiti muzikos rinkos dalyviai (prodiuseriai, įrašų gamintojai) turėtų išsiaiškinti, kieno kūrinius atlieka, interpretuoja ar perkuria, ir pasirūpinti, kad tai būtų daroma teisėtai, skaidriai ir pagarbiai.
Mes visuomet pasisakome už konstruktyvų dialogą, aiškius susitarimus ir pagarbius santykius tarp visų muzikos industrijos dalyvių.“
Oksana Pikul-JasaitienėLATGADominykas Ježerys-OG Version
