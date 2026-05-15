Santa Mišenytė ir Sergejus Maslobojevas jau žino kūdikio lytį

„Jaučiuosi tikrai puikiai. Palyginus su kitų moterų patirtimis, mano nėštumas iš tiesų sklandus ir lengvas“, – šypsosi ji.
Stilistė neslepia, kad didelė sėkmė buvo tai, jog neteko susidurti su toksikoze ar pykinimu, todėl iki šiol gali mėgautis aktyvia kasdienybe.
„Iš esmės niekas labai nepasikeitė. Dirbu, sportuoju, keliauju ir stengiuosi „neįaugti“ į sofą. Vienintelis dalykas, kuris trečią trimestrą kelia daugiau diskomforto, – rėmuo“, – atvirauja Santa.
Būsima mama neslepia – nors nėštumas sklandus, natūralaus jaudulio netrūksta. Tai pirmasis jos vaikas, todėl aplanko ir nežinomybės jausmas.
„Be abejonės, yra nerimo. Tačiau puikiai suprantu, kad viskas bus taip, kaip turi būti. Svarbiausia, kad šalia yra žmonės, kuriais pasitikiu“, – sako ji.
Atskleidė paslaptį
Santa pasakoja, kad jai svarbu ne tik gera savijauta, bet ir saugumo jausmas bei žmonės, kuriais gali visiškai pasitikėti. Visą nėštumą ją prižiūri gydytoja Jūratė Žmuidzinaitė, kuri priims ir gimdymą.
Būsima mama neabejoja ir dėl sužadėtinio dalyvavimo vieną svarbiausių gyvenimo akimirkų.
„Sergejus, žinoma, dalyvaus vaikelio gimdyme. Kitų variantų net nesvarstėme“, – šypsosi ji.
Pasak Santos, nėštumo metu jai buvo svarbu pasirūpinti ne tik emocine ramybe, bet ir kuo išsamesniais atsakymais apie kūdikio sveikatą. Todėl atlikti genetinius tyrimus ji nusprendė išgirdusi daug artimų draugių rekomendacijų apie Vilniuje veikiančią „Santa“ kliniką.
„Sulaukiau artimų žmonių įžvalgų, kad geriau apsidrausti nei paskui gailėtis. Sveikata – brangiausia, ką turime. Jei yra galimybė kaip įmanoma labiau apsaugoti savo vaiką, nematau priežasties to nedaryti“, – sako ji.
Būtent genetinio NIPT tyrimo metu pora sužinojo ir kūdikio lytį.
„Taip, mes jau žinome ir lytį, ir vardą. Tai sužinojome pačioje pradžioje, nes man buvo svarbiausia įsitikinti, kad vaisius yra sveikas“, – pasakoja Santa.
Tiesa, būsima mama kol kas nenori atskleisti gimdymo datos.
„Tebūnie kažkas tik mums. Nenoriu papildomų klausimų – ar jau, tai kada? – juokiasi ji, – Suprantu, kad laukia naujas ir ypatingas gyvenimo etapas, kuris atneš ir daug meilės, ir nemažai iššūkių. Į viską žiūriu realistiškai ir suprantu, kad bus visko, tačiau mūsų susitikimo laukiame su didžiuliu nekantrumu.“
Svarbu žinoti
Neseniai būsima mama su sužadėtiniu dalyvavo ir oficialiame „Santa“ klinikos, kuri orientuota į šeimos sveikatos priežiūrą, genetinius tyrimus ir nėštumo stebėseną, atidaryme.
Pasak pašnekovės, tokiose vietose svarbiausia tampa ne tik profesionalumas, bet ir emocinis saugumas.
„Labai svarbu jaustis ramiai ir užtikrintai. Kai kalbame apie šeimą ir vaiką, norisi pasitikėti specialistais bei žinoti, kad viskas atliekama maksimaliai atsakingai“, – sako ji.
Anot jos, naujoji klinika išsiskiria modernia diagnostine įranga ir subtiliu požiūriu į pacientą: čia naudojamas vienintelis Lietuvoje pažangus 3D/4D ultragarso aparatas, įranga dubens dugno raumenims stiprinti, įrengtas žindymo kambarys, o pacientams siūlomi išsamūs genetiniai tyrimai bei aukšto lygio specialistų konsultacijos. „Santa“ komanda akcentuoja, kad svarbiausias jų tikslas – profesionali, moksliškai pagrįsta ir visai šeimai pritaikyta sveikatos priežiūra.
S. Mišenytė pasidžiaugė, kad naujojoje klinikoje yra galimybė sužinoti ne tik svarbius būsimo vaikelio sveikatos nuansus, bet ir pasirūpinti kiekvieno žmogaus geros savijautos prevencija.
„Genetiniai tyrimai šiandien leidžia pažvelgti į sveikatą daug plačiau. Vieni jų padeda įvertinti paveldimų ligų rizikas, kiti – atskleidžia genetinius polinkius į tam tikrus susirgimus, kuriems įtakos gali turėti ir gyvenimo būdas, aplinkos veiksniai ar kasdieniai įpročiai. Turint išsamius tyrimų rezultatus, galima daug anksčiau atkreipti dėmesį į tam tikrus organizmo pokyčius, kryptingiau stebėti konkrečias sveikatos sritis ir imtis prevencinių veiksmų“, – pastebi pašnekovė.
Tai patvirtino ir „Santa“ klinikos įkūrėjas Ainis Zoruba pabrėždamas, kad genetiniai tyrimai šiandien tampa svarbia ne tik nėštumo planavimo, bet ir bendros žmogaus sveikatos priežiūros dalimi. Pasak jo, genetika leidžia geriau suprasti individualias organizmo savybes, įvertinti paveldimų ligų rizikas bei laiku pastebėti galimus sveikatos pokyčius dar iki pasireiškiant simptomams.
„Genetiniai tyrimai šiandien aktualūs ne tik šeimoms, planuojančioms nėštumą. Jie padeda įvertinti ir onkologinių, širdies bei kraujagyslių ligų, kitų paveldimų sutrikimų rizikas. Norime, kad žmonės genetinius tyrimus matytų kaip šiuolaikišką, atsakingą ir raminančią galimybę geriau pažinti savo sveikatą bei pasirūpinti šeimos ateitimi“, – sako A. Zoruba.
Pasak jo, klinikoje konsultuojami ne tik būsimi tėvai, bet ir pacientai, norintys išsamiau suprasti jau atliktų genetinių tyrimų rezultatus, įvertinti paveldimų ligų riziką ar gauti prevencines rekomendacijas ateičiai.
Netikėtas sutapimas
Į išskirtinės šeimos genetikos klinikos atidarymo vakarą susirinko ir daugiau žinomų žmonių – renginyje dalyvavo dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu su sužadėtiniu Tadu Gryn, „Selfstation“ įkūrėja Jurgita Malakauskaitė, „Versmės“ sanatorijos Birštone vadovė Rasa Noreikienė, televizijos projekte „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ dalyvavusi gydytoja akušerė-ginekologė Viktorija Navickienė, interjero dizainerė Greta Motiejūnienė bei kiti svečiai. Vakaro metu pristatytos klinikos erdvės, specialistų komanda ir naujausia medicininė įranga. Svečiai turėjo galimybę susipažinti su moderniu, jaukiu ir ramybės jausmą kuriančiu interjeru, kuris, pasak klinikos atstovų, buvo kuriamas taip, kad pacientai čia jaustųsi saugiai ir užtikrintai. Renginio metu tapytoja Gintarė Tilūnaitė gyvai tapė meno kūrinį, subtiliai papildžiusį vakaro atmosferą ir atspindėjusį gyvybės, šeimos bei motinystės tematiką.
A.Zoruba vakaro metu šypsodamasis atkreipė dėmesį ir į simbolinį sutapimą – klinikos pavadinimas netikėtai sutapo su viena iš renginio viešnių, stilistės Santos Mišenytės vardu.
„Kai kūrėme klinikos pavadinimą, apie tokį sutapimą net negalvojome. Tačiau vėliau supratome, kad vardas Santa turi labai gražią reikšmę – jis siejamas su šventumu, ramybe, gerumu. Daugelis sako, kad tokie netikėti sutapimai tampa savotišku sėkmės ženklu. Norisi tikėti, kad tai simbolizuoja gerą pradžią ir sėkmę tiek klinikai, tiek mūsų pacientams“, – sakė A. Zoruba.