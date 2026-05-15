Seime užvirė karšta diskusija dėl O. Pikul nuogybių: prabilo ir pati dainininkė

2026 m. gegužės 15 d. 12:14
Lrytas.lt
Seime vykusiame Žmogaus teisių komiteto posėdyje buvo apie nuotraukas, publikuojamas socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje, bei vaikams prieinamą erotinį ar net pornografinį turinį. Čia visi išgirdo ir dainininkės bei vizažo meistrės Oksanos Pikul vardą.
Parlamentaro liberalas Eugenijus Gentvilas pasisakė apie Oksanos turinį.
„Matome tokią pilnametę Oksaną Pikul, nuo 2026, su gražiais apatiniais drabužiais žargstosi. Aš noriu pasakyti, kad nebūtinai man nepatinka – gal ir patinka. Bet tuos vaizdus nuolatos mato bet kuris portalo vartotojas, bet kuris nepilnametis.
Kitaip sakant, kai Laurynas Šedvydis paklausia apie nepilnamečių atvaizdų vartojimą, tai nepilnamečiams prieinami pornografiniai vaizdeliai, kurie tikrai, mano manymu, yra skirtini suaugusiems žmonėms, o ne vaikučiams, kaip dėmesio patraukimui“, – teigė E.Gentivilas.
Tačiau kolegos pastebėjo, jog O.Pikul nuotraukos yra ne pornografinio, o greičiau erotinio pobūdžio.
„Dar kartą noriu pasakyti Oksanai: man beveik ir patinka“, – pridūrė Seimo narys E.Gentivilas.
Į tai sureagavo ir pati O. Pikul. Savo instagramo istorijose ji pasiskelbė tokią žinią ir kreipėsi į Seimą.
„Hey, Seimas. Galbūt apatiniai pritrauks dėmesį dėl įstatymo pakeitimo vaikų teisių klausime dėl anonimiškumo. Yra svarbesnių klausimų nei mano nuotraukos“, – rašė ji.
