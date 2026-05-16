ŽmonėsVeidai ir vardai

Dingus R. Žemaitaičio feisbuko paskyrai D. Kubilius nevyniojo žodžių į vatą

2026 m. gegužės 16 d. 16:08
Lrytas.lt
Aktyviai socialiniuose tinkluose besireiškiantis „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, panašu, kuriam laikui neteko vienos pagrindinių savo komunikacijos platformų.
Daugiau nuotraukų (14)
Bandant „Facebook“ paieškoje rasti politiko paskyrą, ji nebėra matoma. Partijos pranešime teigiama, kad paskyra buvo neteisėtai perimta, o šiuo metu imamasi visų veiksmų jai susigrąžinti. Kartu išplatintas ir perspėjimas apie suaktyvėjusius telefoninius sukčius.
Į situaciją sureagavo ir prodiuseris Dominykas Kubilius. Savo socialiniuose tinkluose jis pasidalijo emocingu įrašu, kuriuo sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Saulėta diena soc.tinkluose! Didžiausio melagio paskyra su beveik 600 000 vietnamiečių dingo.

Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą

Tai nulaužimas?
Skambės netikėtai, bet taip tikrai gali būti. Tokią versiją dar prieš mėnesį iškėlė (gerasis) etinis hakeris Deividas Ambrazevičius. Naudojama tokia nulaužimo taktika – botų spiečiai užsiundomi sekti vieną paskyrą tam, kad „Facebook“ robotui atrodytų, kad paskyra netikra. Kai netikrų (botinių) sekėjų skaičius pasiekia kritinį skaičių – „Facebook“ be jokių perspėjimų naikina paskyrą.
Susiję straipsniai
Drastiškas kritimas: S. Skvernelio reitingai smuko, demokratams – rimtas perspėjimas

Drastiškas kritimas: S. Skvernelio reitingai smuko, demokratams – rimtas perspėjimas

Remigijus Žemaitaitis prarado „Facebook“ paskyrą: partijos teigimu, ji buvo nulaužta

Remigijus Žemaitaitis prarado „Facebook“ paskyrą: partijos teigimu, ji buvo nulaužta

G. Nausėdai kritikuojant „aušriečius“, M. Sinkevičius tikina – girdime prezidento pasisakymus

G. Nausėdai kritikuojant „aušriečius“, M. Sinkevičius tikina – girdime prezidento pasisakymus

Jeigu tai nulaužimas, tai galime džiaugtis, jog internete pradėjo veikti grupės profesionalių hakerių, kurie kovoja teisingoje pusėje! Įteikčiau jiems patį didžiausią auksinį medalį!
Jeigu tai „Nemuno dešros“ bailūs veiksmai bandant trinti lyderio istoriją, tai jiems būdingas nemokšų veiksmas, kuris realios naudos neatneš, nes skaitmeniniai pėdsakai išlieka. Nebent jų totaliniu trinimu užsiėmė geriausi šios srities specialistai.
ABIEM ATVEJAIS TAI SAULĖTA DIENA, NES DŪSTA DIDŽIAUSIAS MELO KANALAS LIETUVOJE!
UPDATE: Remygos paskyra buvo vėl atsiradusi ir netrukus vėl dingo! Įtariu vyksta robotų kova. Statymai.
P.S. Jei kas nematėte, „ANT LAUŽO“ epizodo apie botus, kaip jie veikia ir didžiausią botų ataką prieš Karolį Žukauską – linkas komentaruose“, – rašė jis.
Remigijus ŽemaitaitisfeisbukasDominykas Kubilius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.