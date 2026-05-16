Dingus R. Žemaitaičio feisbuko paskyrai D. Kubilius nevyniojo žodžių į vatą

Bandant „Facebook“ paieškoje rasti politiko paskyrą, ji nebėra matoma. Partijos pranešime teigiama, kad paskyra buvo neteisėtai perimta, o šiuo metu imamasi visų veiksmų jai susigrąžinti. Kartu išplatintas ir perspėjimas apie suaktyvėjusius telefoninius sukčius.
Į situaciją sureagavo ir prodiuseris Dominykas Kubilius. Savo socialiniuose tinkluose jis pasidalijo emocingu įrašu, kuriuo sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Saulėta diena soc.tinkluose! Didžiausio melagio paskyra su beveik 600 000 vietnamiečių dingo.
Tai nulaužimas?
Skambės netikėtai, bet taip tikrai gali būti. Tokią versiją dar prieš mėnesį iškėlė (gerasis) etinis hakeris Deividas Ambrazevičius. Naudojama tokia nulaužimo taktika – botų spiečiai užsiundomi sekti vieną paskyrą tam, kad „Facebook“ robotui atrodytų, kad paskyra netikra. Kai netikrų (botinių) sekėjų skaičius pasiekia kritinį skaičių – „Facebook“ be jokių perspėjimų naikina paskyrą.
Jeigu tai nulaužimas, tai galime džiaugtis, jog internete pradėjo veikti grupės profesionalių hakerių, kurie kovoja teisingoje pusėje! Įteikčiau jiems patį didžiausią auksinį medalį!
Jeigu tai „Nemuno dešros“ bailūs veiksmai bandant trinti lyderio istoriją, tai jiems būdingas nemokšų veiksmas, kuris realios naudos neatneš, nes skaitmeniniai pėdsakai išlieka. Nebent jų totaliniu trinimu užsiėmė geriausi šios srities specialistai.
ABIEM ATVEJAIS TAI SAULĖTA DIENA, NES DŪSTA DIDŽIAUSIAS MELO KANALAS LIETUVOJE!
UPDATE: Remygos paskyra buvo vėl atsiradusi ir netrukus vėl dingo! Įtariu vyksta robotų kova. Statymai.
P.S. Jei kas nematėte, „ANT LAUŽO“ epizodo apie botus, kaip jie veikia ir didžiausią botų ataką prieš Karolį Žukauską – linkas komentaruose“, – rašė jis.