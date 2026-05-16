Indrė Bareikienė 40-metį mini anksčiau: glėbiai gėlių ir jautrus gestas mirusiam garsiam bičiuliui

Viena ryškiausių vakaro staigmenų susirinkusioms moterims tapo gyvai nuskambėjęs naujausias Indrės kūrinys „Drama“. Ši daina oficialiai buvo pristatyta vos prieš dieną, tad turo startas Kaune tapo pirmąja proga gerbėjams išgirsti kūrinį gyvai.
Emocijų bangą dar labiau sustiprino netikėtas grupės „Grupė 2 Karolis ir Donatas“ pasirodymas, sukėlęs tikrą emocijų audrą ir privertęs visą salę pakilti iš savo vietų. Tačiau kartu su linksmybėmis atkeliavo ir jautrioji dalis – Indrė prisiminė prieš kurį laiką pasitraukusį amžinatilsį draugą Donatą Čižauską. Nors jo šiandien fiziškai nėra šalia, garsi moteris pabrėžė, kad jo talentas ir palikimas vis dar neatsiejami nuo šio muzikinio projekto, o jo energija tarytum lydėjo kiekvieną akimirką.
„Man asmeniškai ši akimirka buvo labai jautri. Donato netektis palietė ne tik mane, bet ir labai daug žmonių, kurie jį pažinojo, klausėsi jo muzikos ar tiesiog jautė jo šviesą. Ilgą laiką apie tai kalbėti buvo labai sunku, nes kai kurie žmonės iš mūsų gyvenimo fiziškai išeina, bet emociškai dar labai ilgai lieka šalia. Gal todėl tik dabar jaučiu, kad galiu apie tai prabilti garsiai.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
Šis vakaras buvo apie gyvenimą, moteris, šventę, juoką ir buvimą kartu, bet man buvo labai svarbu šioje ypatingoje akimirkoje prisiminti ir Donatą. Jo talentas, energija ir tai, ką jis paliko žmonėms, niekur nedingo. Man atrodo, yra žmonių, kurių neįmanoma pamiršti – jie tiesiog toliau gyvena mūsų prisiminimuose, muzikoje ir jausmuose“, – emocingai dalijosi Indrė Bareikienė.
Sausakimšoje erdvėje susibūrusios moterys tapo liudininkėmis vakaro, kuriame persipynė ne tik firminis Indrės humoras, bet ir itin atviros, jautrios išpažintys. Pasak Indrės, šis jubiliejinis turas jai yra proga ne tik atšvęsti, bet ir dar kartą priminti moterims apie tai, kaip svarbu rasti laiko sau bei tiesiog pabūti bendrystėje.
Susiję straipsniai
„Moterys po šių susitikimų grįžta pasikrovusios pozityvumo, atsipalaidavusios ir, svarbiausia, priminusios sau, kad jos yra svarbios. Man gera matyti, kako jos čia „išsišventina“, palieka visus rūpesčius už durų ir tiesiog mėgaujasi akimirka. Tai ir yra didžiausia šio turo prasmė“, – po renginio mintimis dalinosi I. Bareikienė.
Viena pagrindinių vakaro ašių, be kurios neįsivaizduojami Indrės renginiai, tapo dovanos. Pati vakaro šeimininkė atviravo, kad lepinti kitus jai yra didžiausias malonumas, o galimybė dovanoti – geriausia dovana jai pačiai. „Matyti laimingas moterų akis ir žinoti, kad šis susitikimas joms tapo maža švente kasdienybės sūkuryje, yra mano pagrindinis variklis“, – sakė ji.
Po sėkmingo starto Kaune, jubiliejinis turas nesustoja. „Mano tikslas – kad tas geras jausmas pasiektų kuo daugiau moterų“, – pabrėžė Indrė. Jau dabar visos pajėgos nukreiptos į ateinančius etapus Vilniuje ir Klaipėdoje, kur laukia ne mažiau nuoširdūs pokalbiai, muzikiniai siurprizai ir ta ypatinga energija, kurios įkrovos po pirmojo vakaro užteks ilgam. Sostinė ir pajūris jau ruošiasi perimti šią estafetę, o turo pradžia Kaune uždavė itin aukštą ir nuoširdų toną visiems likusiems susitikimams.
Nuo šiol „Drama“ skambės ne tik renginiuose – ją jau galite rasti oficialiame Indrės Bareikienės „YouTube“ kanale.