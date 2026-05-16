Po koncerto paryčiais namo skubėjęs L. Karalius pateko į avariją: rėžėsi į atitvarus

Portalui Lrytas Lukas pasakojo, kad avarija įvyko jam grįžtant iš koncerto namo. Nelaimė nutiko apie 5 valandą ryto Šilalės rajone.
„Važiavau po koncerto. Aišku, gal ir nuovargis savo daro, dar tas vėlyvumas... Įvykis nutiko labai kvailai. Bevažiuojant norėjau atsigerti vandens, tačiau atsukus buteliuką po sėdyne nukrito kamštukas.
Pradėjau jo ieškoti ir tada mane užnešė. Galbūt sutriko juostų sistema, susisuko vairas ir trenkiausi į atitvarus. Man buvo baisus šokas. Išsiskleidė oro pagalvės“, – Lrytas pasakojo jis.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
Po smūgio automobilis buvo sumaitotas nepataisomai.
„Automobilis nebepataisomas. Per metus jau antras toks išvažiuoja į šrotą“, – sakė atlikėjas.
Susiję straipsniai
Į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai, ugniagesiai bei greitosios medicinos pagalbos medikai, tačiau jų pagalbos vyras atsisakė.
Vis dėlto po nelaimės jis jaučia stiprius kūno skausmus.
„Dabar labiausiai jaučiu pečių skausmą, nugaros skausmą“, – kalbėjo L. Karalius.
Atlikėjas pripažino, kad po tokio įvykio atsirado ir baimė vėl sėsti prie vairo.
„Dar ta baimė yra. Bet tikiuosi, kad viskas po truputį susitvarkys. Svarbiausia, kad niekas daugiau nenukentėjo“, – sakė jis.