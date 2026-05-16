ŽmonėsVeidai ir vardai

Po koncerto paryčiais namo skubėjęs L. Karalius pateko į avariją: rėžėsi į atitvarus

2026 m. gegužės 16 d. 17:16
Lrytas.lt
Atlikėjui Lukui Karaliui – itin sunki naktis. Žinomas vyras pateko į avariją magistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir neslėpė – po nelaimės patyrė didžiulį šoką.
Daugiau nuotraukų (7)
Portalui Lrytas Lukas pasakojo, kad avarija įvyko jam grįžtant iš koncerto namo. Nelaimė nutiko apie 5 valandą ryto Šilalės rajone.
„Važiavau po koncerto. Aišku, gal ir nuovargis savo daro, dar tas vėlyvumas... Įvykis nutiko labai kvailai. Bevažiuojant norėjau atsigerti vandens, tačiau atsukus buteliuką po sėdyne nukrito kamštukas.
Pradėjau jo ieškoti ir tada mane užnešė. Galbūt sutriko juostų sistema, susisuko vairas ir trenkiausi į atitvarus. Man buvo baisus šokas. Išsiskleidė oro pagalvės“, – Lrytas pasakojo jis.

Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą

Po smūgio automobilis buvo sumaitotas nepataisomai.
„Automobilis nebepataisomas. Per metus jau antras toks išvažiuoja į šrotą“, – sakė atlikėjas.
Susiję straipsniai
Prieš pat „Euroviziją“ Lion Ceccah išdavė svarbią pasirodymo detalę: kaina verčia išsižioti

Prieš pat „Euroviziją“ Lion Ceccah išdavė svarbią pasirodymo detalę: kaina verčia išsižioti

Atlikėjas Dovi Mi pristato ypatingą naujieną

Atlikėjas Dovi Mi pristato ypatingą naujieną

Po ilgos kovos su liga mirė 76-erių amerikiečių muzikos legenda

Po ilgos kovos su liga mirė 76-erių amerikiečių muzikos legenda

Į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai, ugniagesiai bei greitosios medicinos pagalbos medikai, tačiau jų pagalbos vyras atsisakė.
Vis dėlto po nelaimės jis jaučia stiprius kūno skausmus.
„Dabar labiausiai jaučiu pečių skausmą, nugaros skausmą“, – kalbėjo L. Karalius.
Atlikėjas pripažino, kad po tokio įvykio atsirado ir baimė vėl sėsti prie vairo.
„Dar ta baimė yra. Bet tikiuosi, kad viskas po truputį susitvarkys. Svarbiausia, kad niekas daugiau nenukentėjo“, – sakė jis.
avarijaDainininkas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.