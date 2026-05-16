Signataro Zenono Juknevičiaus mirtis iškėlė į viešumą iki šiol neskelbtą faktą

2026 m. gegužės 16 d. 13:39
Lrytas.lt
Po signataro Zenono Juknevičiaus mirties paaiškėjo iki šiol neviešinta detalė apie jo asmeninį gyvenimą – ilgametė jo gyvenimo partnerė, europarlamentarė Rasa Juknevičienė, oficialiai nebebuvo jo sutuoktinė.
Nors po žinios apie Z. Juknevičiaus mirtį viešojoje erdvėje politikė buvo vadinama velionio žmona, paaiškėjo, kad pora dar praėjusiais metais nutraukė santuoką.
Šią informaciją Žmonės.lt patvirtino pati R. Juknevičienė.
Pasak europarlamentarės, oficialios skyrybos įvyko 2025 metų spalį, tačiau jų šeiminiai santykiai buvo pasibaigę gerokai anksčiau.

„Taip, de jure išsiskyrėme 2025 m. spalio mėnesį, tai jokia paslaptis. Bendras šeimyninis ryšys buvo nutrūkęs labai seniai“, – Žmonės.lt teigė ji.
Vis dėlto, nepaisant pasikeitusio santykių statuso, abu išlaikė artimą ryšį – bendravo, liko bičiuliais ir gyveno tame pačiame name.
Apie Zenono Juknevičiaus mirtį gegužės 13-ąją pranešė Seimo kanceliarija.
Buvo reiškiamos užuojautos, o jautria žinute socialiniuose tinkluose pasidalijo ir pati europarlamentarė.
„Ilsėkis ramybėje, Zenonai... Tavo indėlis į Laisvę buvo labai svarbus, konkretus, atlaikei daug svarbių mūšių tuomet, kai labai reikėjo. Ačiū“, – jautriai rašė ji.
