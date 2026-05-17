Ant raudonojo kilimo – ir vestuvėms besiruošianti O. Pikul: atvyko ne viena

Abi moterys, regis, buvo kruopščiai suderinusios savo įvaizdžius.
Vakaro viešnios puošėsi baltais deriniais, kurie iškart traukė fotografų ir aplinkinių dėmesį.
O. Pikul pasirinko baltą sijono ir korseto derinį, o jos rankas dengė išskirtinės pūkuotos pirštinės, suteikusios įvaizdžiui dar daugiau prabangos bei teatrališkumo.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
Tuo metu M.Kvietkutė rinkosi figūrą išryškinančią baltą suknelę, pabrėžusią elegantišką ir moterišką įvaizdį.
Abi moterys ant raudonojo kilimo nestokojo geros nuotaikos ir noriai pozavo fotografams.
Susiję straipsniai
Galbūt šis baltas įvaizdis – savotiškas pasibandymas prieš artėjančias vestuves? Jau kurį laiką panašu, kad O.Pikul ir kovotojas Dominykas Dirkstys gyvena vestuvių nuotaikomis.
Visai neseniai socialiniuose tinkluose verslininkė rodė, kaip matuojasi prabangius žiedus bei teiravosi sekėjų nuomonės, kaip juos derinti prie sužadėtuvių žiedo.
Negana to, internautų dėmesį patraukė ir dar viena detalė – O.Pikul „Instagram“ istorijoje demonstravo baltą, nėriniais puoštą suknelę, kurią matavosi dizainerio Liutauro Salasevičiaus salone.
„Kokia daili suknutė“, – tuomet prie nuotraukos rašė ji.
Nors pati pora kol kas daugiau detalių apie būsimą šventę neatskleidžia, žinoma, kad O.Pikul ir D.Dirksčio vestuvės turėtų įvykti rugsėjo 26-ąją.