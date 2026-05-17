Į pirmuosius influencerių apdovanojimus plūsta išsipusčiusios žvaigždės

Iki ceremonijos likus vos kelioms akimirkoms ryškiausi šalies turinio kūrėjai, nuomonės formuotojai ir pramogų pasaulio veidai žengia raudonuoju kilimu bei demonstruoja įspūdingus įvaizdžius.
Fotografų blyksnių netrūksta nuo pat pirmųjų akimirkų – vakaro svečiai renkasi elegantiškus, drąsius ir akį traukiančius derinius, o renginio atmosfera primena didžiausius pramogų pasaulio vakarus.
Pirmą kartą rengiami „Patinka“ apdovanojimai skirti Lietuvos turinio kūrėjams, kurie daro didžiausią įtaką auditorijai ir kuria daugiausiai dėmesio socialiniuose tinkluose sulaukiantį turinį.
Klaipėdoje – pirmieji turinio kūrėjų „Patinka“ apdovanojimai: žvaigždės žengė raudonuoju kilimu
Vakaro metu bus išdalintos statulėlės įvairiose kategorijose – nuo humoro, kelionių ir gyvenimo būdo iki švietimo, aktualijų, savijautos bei kulinarijos turinio kūrėjų.