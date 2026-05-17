Išdalyti pirmieji influencerių apdovanojimai: paaiškėjo nugalėtojai

2026 m. gegužės 17 d. 20:56
Sekmadienio vakarą Klaipėdos dramos teatre nuaidėjo pirmieji nuomonės formuotojų ir turinio kūrėjų apdovanojimai „Patinka“. Į iškilmingą renginį suplūdo gausus būrys žinomų šalies influencerių, socialinių tinklų žvaigždžių bei pramogų pasaulio atstovų.
Raudonuoju kilimu žengė ryškiausi šalies turinio kūrėjai, kurie šį vakarą ne tik demonstravo įspūdingus įvaizdžius, bet ir laukė svarbiausio vakaro momento – pirmųjų „Patinka“ statulėlių dalybų.
Organizatoriai skelbė, kad kūrėjų turinys buvo vertinamas pagal aiškiai apibrėžtus kriterijus. Apdovanojimuose daug dėmesio skirta ne tik auditorijos dydžiui ar populiarumui, bet ir turinio kokybei, patikimumui, kūrybiškumui bei organiškumui. Taip pat vertintas pasiekiamumas, sekėjų įsitraukimas ir jų bazė.
Kiekvienas kriterijus buvo vertinamas 10 balų skalėje, o nominantų sąrašus sudarė „Repsense“. Tuo metu galutinius nugalėtojus rinko ekspertų komisija.

Vakaro ceremoniją vedė Indrė Kavaliauskaitė ir Rūta Ašvydytė, o renginyje savo pasirodymus dovanojo Liepa Mondeikaite bei daugelis kitų atlikėjų.
Kas šiemet triumfavo pirmuosiuose „Patinka“ apdovanojimuose – kviečiame susipažinti su visu nugalėtojų sąrašu.
Pirmųjų „Patinka“ apdovanojimų nugalėtojai (pajuodinti):

„Patinka“ proveržis:
● Rūta Ašvydytė
● Karolis Žukauskas
● Nerija Laurinavičius
● Laura Dragūnaitė
● Norbertas Liatkovski
„Patinka“ stilius:
● Olesia Les
● Karolina Meschino
● Deimantė Kazėnaitė
● Daina Bosas
● Indrė Burlinskaitė
„Patinka“ humoras:
● Omantas Jokubaitis
● Edvinas Krupinskas
Justas Pečeliūnas
● Laurynas Zmejauskas
● Rūta Ašvydytė
„Patinka“ kelionės:
● Aurimas Valujavičius
Paulius Samoška
● Rimvydas Makalius
● Ugnė Rutkauskienė
● Orijus Gasanovas
„Patinka“ savijauta:
● Ieva Bartuševičienė
● „Žemiau bambos“ (Aivara Urbutė ir Aurėja Trunovė)
● Vaida Rašinskaitė
● Rimantė Kulvinskytė
● Beata Tiškevič
„Patinka“ skonis:
● Beata Nicholson
● Nikoleta Kacaitė-Pupalaigė
● Federico Meschino
● Kristina Šimkienė
● Ieva Greičiūnaitė
„Patinka“ požiūris:
● Karolis Žukauskas
● Andrius Tapinas
● Goda Raibytė-Aleksa
● Benas Lastauskas
● Šarūnas Černiauskas
„Patinka“ gyvenimas:
● Dalia Belickaitė
● Dovilė Tiriūtė
Indrė Jasnauskaitė
● Naglis Bierancas
● Indrė Bareikienė
„Patinka“ suprasti:
● Andrius Tapinas
Linas Kojala
● Kristina Petrauskė
● Deimantė Bulbenkaitė
● Karolis Žukauskas
„Patinka“ ilgai:
● Andrius Tapinas
● Beata Nicholson
● Rita Miliūtė
● Ramūnas Zilnys
● Orijus Gasanovas
Žiūrovų simpatijų titulą ir metų labiausiai „Patinka“ vardą pelnė Paulius Samoška.
