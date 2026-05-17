ŽmonėsVeidai ir vardai

Netikėtas posūkis: „Kitokius pasikalbėjimus“ ves gerai žinomas atlikėjas

2026 m. gegužės 17 d. 14:09
Lrytas.lt
Intrigą kurį laiką laikę „Kitokių pasikalbėjimų“ kūrėjai pagaliau atskleidė kortas. Paaiškėjo, kas taps naujuoju populiarios pokalbių laidos vedėju – prie projekto jungiasi dainininkas Merūnas Vitulskis.
Daugiau nuotraukų (8)
Apie tai sekmadienį socialiniuose tinkluose pranešė laidos prodiuseris Mantas Bertulis.
Įraše jis paskelbė, kad būtent M. Vitulskis nuo šiol stos prie „Kitokių pasikalbėjimų“ vairo.
„Sveikas atvykęs, Maestro! O dabar tai bus“, – šalia vaizdo įrašo rašoma oficialioje „Kitokių pasikalbėjimų“ socialinio tinklo paskyroje.
Susiję straipsniai
„Kitokie pasikalbėjimai“ atsisveikina su vedėju Pauliumi Vaitiekūnu

„Kitokie pasikalbėjimai“ atsisveikina su vedėju Pauliumi Vaitiekūnu

Po žinios, kad Paulius Vaitiekūnas palieka „Kitokius pasikalbėjimus“ – pirma jo reakcija

Po žinios, kad Paulius Vaitiekūnas palieka „Kitokius pasikalbėjimus“ – pirma jo reakcija

R. Rudokas prakalbo apie D. Zvonkaus sukeltą avariją: „Lietuva nežino, kaip viskas iš tiesų buvo“

R. Rudokas prakalbo apie D. Zvonkaus sukeltą avariją: „Lietuva nežino, kaip viskas iš tiesų buvo“

Žinia apie naująjį vedėją greitai sukėlė reakcijų bangą – socialiniuose tinkluose pasipylė sveikinimai, o dalis sekėjų neslėpė nustebimo.
Daugelis iki paskutinės akimirkos spėliojo, kas pakeis ankstesnius projekto veidus, tačiau mažai kas tikėjosi išvysti būtent M.Vitulskį.
Taip pat paskelbta, kad po pertraukos „Kitokie pasikalbėjimai“ į Kauną sugrįš jau birželio 11 dieną.
Merūnas Vitulskisvedėjaslaida
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.