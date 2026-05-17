Pirmą kartą tokiame renginyje kaip pora pasirodę S. ir V. Vaikšnorai derino net šukuosenas

Pora prisipažino, kad tokiame renginyje kartu dalyvauja pirmą kartą.
„Pirmą kartą tokiame renginyje dalyvaujame kaip pora, tad atvykti, pasipuošti – yra nuostabu“, – tv3.lt raudonojo kilimo tiesioginėje transliacijoje šypsodamasis sakė Viktoras.
Pora neslėpė, kad prieš vakarą kartu derino ne tik įvaizdžius, bet ir bendrą stilių.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
„Tarėmės ir dėl aprangos, ir dėl šukuosenų, vienas kitą palaikome“, – kalbėjo jie.
Paklausti apie savo favoritus tarp nominantų, abu tikino šįkart atvykę tiesiog pasimėgauti vakaru.
Susiję straipsniai
Sandra ir Viktoras šiandien kartu ne tik muzikuoja, bet ir valdo restoraną, todėl jų kasdienybė – itin intensyvi.
Vis dėlto, kaip tikino Viktoras, suderinti visus darbus jiems pavyksta.
„Vakar turėjome koncertą, grįžome paryčiais, nuo pat ryto vykau dirbti į restoraną, tada grįžau, pasipuošėme ir atvykome“, – dalijosi jis.